Разработчики Mortal Kombat 1 провели очередной стрим с показом обновленного геймплея знакомых бойцов

Синдел усилили её непредсказуемый микс-ап потенциал, позволяющий достойно контролировать дистанцию с щепоткой зонинга. Королева даже обладает способность к контролю вашего камео-персонажа.
Водные колдунства Рейна позволяют ему стабильно держать оппонента на расстоянии, а новые порталы, требующие более точного ввода, помогут свободно перемещаться по арене, настигая врага.
С генералом Шао все довольно прозаично: привычная тяжеловесная фура с солидным уроном.
Что за ублюдский дизайн костюмов с позолоченными вставками или хз чем начали везде использовать? Имморталс оф авеум, форсчпокен, годфолл...
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