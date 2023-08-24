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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 329 оценок

Разработчики Mortal Kombat 1 провели очередной стрим с показом обновленного геймплея знакомых бойцов

Solstice
Новости

Синдел усилили её непредсказуемый микс-ап потенциал, позволяющий достойно контролировать дистанцию с щепоткой зонинга. Королева даже обладает способность к контролю вашего камео-персонажа.

Водные колдунства Рейна позволяют ему стабильно держать оппонента на расстоянии, а новые порталы, требующие более точного ввода, помогут свободно перемещаться по арене, настигая врага.

С генералом Шао все довольно прозаично: привычная тяжеловесная фура с солидным уроном.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Mr.DOOM

Что за ублюдский дизайн костюмов с позолоченными вставками или хз чем начали везде использовать? Имморталс оф авеум, форсчпокен, годфолл...

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Sohrat Rahmankulow

Ваш сайт украл новость с нашего

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