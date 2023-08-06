Разработчики Mortal Kombat 1 улучшили скорость передвижения и рывки на основе отзывов игроков

Mortal Kombat 1 производит все более сильное впечатление каждый раз, когда ее демонстрируют, от новой механики и персонажей до предпосылки ее новой, перезагруженной вселенной - но, конечно, всегда есть место для улучшение. Например, те, кому удалось заполучить ранние сборки игры — как в июньском онлайн-стресс-тесте — рассказали о более медленной скорости движения в игре и проблемах с рывком. Однако кажется, что NetherRealm Studios уже внесла улучшения в этом направлении.
Многие, кто недавно успел поиграть в Mortal Kombat 1 на EVO, например, популярный киберспортсмен SonicFox, заявили, что движение в игре улучшилось, рывки стали быстрее, а блоки рывков, которые фанаты серии помнят из Mortal Kombat 2011 года — вернулись.
Эти изменения были подтверждены боссом NetherRealm Studios и одним из создателей Mortal Kombat Эдом Буном, который написал в своем посте в Твиттере: «Мы продолжаем поощрять отзывы тех, кто получает возможность сыграть в эти ранние сборки. Давайте вместе сделаем эту игру лучшей!»
Выход Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК. Закрытое бета-тестирование будет проходить с 18 по 21 августа.
Все более сильное отрицательное впечатление.
почему
Вернули вивдэш из мк9) и сделали копию ап 2 с мк11 только без чистого блока) теперь берешь дакаешь противника даешь д2 тратишь 2 метра и д2 лаунчит на комбо)