Разработчики Mortal Kombat 1 запретили издеваться над соперниками, но игроки нашли новый способ ©

На этих выходных прошло закрытое тестирование Mortal Kombat 1, где избранные счастливчики могли оценить сетевые баталии нового файтинга. Пока одна часть игроков делится восторженными отзывами об улучшенных механиках, другие пользователи остались не сильно довольны изменениями. Многие игроков возмутило, что разработчики буквально запретили издеваться над соперниками, отняв у геймеров один из самых узнаваемых элементов игры. Однако игроки не собираются сдаваться и уже придумали новый способ унижения.

Одним из самых узнаваемых элементов сетевого режима серии Mortal Kombat до недавнего времени было использование "чайного пакетика" (в оригинале teabag). Это одна из форм унижения соперника, когда после победы над ним. Вместо того чтобы провести фаталити или быстро добить, игроки начинали быстро просидеть пока не закончится время. Как оказалось в Mortal Kombat 1, разработчики решили запретить игрокам проявлять токсичное отношение. Когда игроки пытаются унизить таким способом своего оппонента, автоматически запускается уникальные анимация персонажей.

Достаточное количество игроков положительно оценили данное ограничение в Mortal Kombat 1. Как надуются пользователи, это поможет сделать сообщество менее токсичным и новичокам будет легче проникнутся игрой.

Тем не менее остальной части поклонников файтинга, удаление функция откровенно не понравилось. Весь период тестирования они потратили на поиск альтернативного способа унижения и успешно нашли его. Чтобы провести "чайный пакетик" в игре теперь нужно не просто использовать кнопку приседания, но и еще двигать персонажа. Выглядит это вот так:

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.