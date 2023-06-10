Реплики персонажей Mortal Kombat 1 подтверждают фанатские теории, а также упоминают еще неанонсированных бойцов ©

Геймплейные кадры и вступительные диалоги с презентации Mortal Kombat 1 на Summer Game Fest подтвердили ряд фанатских теорий относительно сюжета игры, включая личность Саб-Зиро, статус Милины как правительницы и даже упоминание нескольких неподтвержденных персонажей.



Mortal Kombat 1 произвел фурор на Summer Game Fest в начале этой недели, когда мы наконец-то смогли увидеть, как будет выглядеть следующая часть серии. Однако это еще не все, поскольку игра также была доступна в рамках Play Days, и многие издания выложили видеозаписи игрового процесса, которые дают нам лучшее представление о новой механике. Однако наиболее интересными являются взаимодействия персонажей перед битвой, которые подтверждают многочисленные теории, рассказывают о нераскрытых персонажах и даже могут заспойлерить некоторые сюжетные моменты.

Начнем с самого главного - личности Саб-Зиро. В одном из вступительных диалогов с Лю Каном, подтверждается, что эта версия Саб-Зиро - действительно Би Хан, а не Куай Лян. Это быстро становится очевидным из его реплик, поскольку он явно склоняется к роли злодея и даже, кажется, имеет какие-то претензии к Лю Кану, что намекает на предательство в сюжете.

Все настоящие фанаты Саб-Зиро, вероятно, сейчас оплакивают Куай Ляна, но оказывается, что он все еще жив в этой вселенной, только уже не как Саб-Зиро. Во время боя с Лю Каном Кенши заметит, что Куай Лян сказал ему избегать Черного Дракона, с чем Лю Кан согласится. Упоминание о Черном Драконе также подтверждает идею о том, что Кано может быть не только эпизодическим персонажем, поскольку является одним из главных персонажей, связанных с группой.



Если перейти к Китане, то ее вступительный диалог подтверждает несколько фанатских теорий о ее отношениях с Милиной. Китана отмечает, что она рада служить своей сестре, что подтверждает, что Милина либо правит, либо следующая в очереди на правление. Синдел действительно можно заметить на заднем плане геймплейного ролика, но вполне возможно, что Милина правит Внешним миром вместо нее. Опять же, вступительный диалог может предвещать какое-то предательство, ведь Кенши говорит Китане, о "змее, шипящей в ее ухо".

Один из самых больших намеков из всех вступительных диалогов - это диалог между Лю Каном и Китаной. После их столкновения Лю Кан говорит, что Китане нужно "держать графиню Джейд поближе", так как она "критически важна" для ее будущего. Это может быть просто ссылка на Джейд, как Кенши упоминает Куай Ляна и Сучин, но учитывая популярность персонажа и тот факт, что она не имеет отношения к временной линии, как Куай Лян, кажется более вероятным, что она появится.