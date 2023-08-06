Рептилия, полюбившийся многим персонаж, наконец-то возвращается в Mortal Kombat ©

Анонсы персонажей для Mortal Kombat 1 продолжаются. Это была долгая история утечек, заявлений и спекуляций о том, кто может или не может попасть в число бойцов или камео. Каждый анонс был разным, к примеру, на этот раз Эд Бун сообщил об этом через свой X аккаунт.

На этот раз речь идет о возвращении, пожалуй, одного из самых любимых персонажей сообщества. Это Рептилия, один из оригинальных ниндзя, который всегда был одет в зеленое и в последних частях серии оставался в тени. Например, в Mortal Kombat 11 его вообще не было, что вызвало у многих разочарование. Так что, после того, как в игру были добавлены все ниндзя, он появится в Mortal Kombat 1 в своем оригинальном образе.

Как уже говорилось, Рептилия не появилась в предыдущей части серии, что многих расстроило, ведь он, наряду со Смоуком, Скорпионом, Саб-Зиро, Нубом Сайботом, Рейном, Тремором и Ермаком, принадлежит к ниндзя Внешнего мира. Казалось бы, это не имеет никакого значения, но его появление в Mortal Kombat 1 послужит финальным штрихом к возвращению всех этих ниндзя в одну игру.

На данный момент полного представления о том, как он будет выглядеть и двигаться, у нас нет, но есть изображение, которое подтверждает тот факт, что он появится в своем оригинальном облике - кислотного зеленого ниндзя. Судя по изображению, опубликованному Эдом Буном, это будет его внутриигровой дизайн, а новое превью мы, вероятно, получим в понедельник после EVO 2023.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на Xbox X|S, PC и PS5.