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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 812 оценок

Сайракс, Т-1000, Нуб Сайбот и другие - датамайнер раскрыл DLC-персонажей Mortal Kombat 1

monk70
Новости

Создатель контента и датамайнер Interloko поделился подробностями о следующем контенте DLC, который будет добавлен в Mortal Kombat 1. Он включает в себя 6 новых персонажей, 2 арены и 5, или технически 6, новых комментаторов. Он упомянул в своем видео на YouTube, что вся информация взята из файлов игры.

Список утекших персонажей DLC, которые должны появиться в Mortal Kombat 1, основанный на датамайне, выглядит следующим образом:

  • Сайракс
  • Сектор
  • Нуб Сайбот
  • Призрачное лицо
  • Конан Варвар
  • T-1000

По словам датамайнера, процесс идентификации этих персонажей включал интерпретацию диалогов и замену кодов файлов именами с помощью пользовательского словаря. В видео также подробно описывается, что в сюжетном режиме будут роли комментаторов для Лю Канга и Синдел, а также роли комментаторов будут у Хавика и Нуб Сайбота. Призрачное лицо, Конан и T1000 также будут выступать в качестве комментаторов. Датамайнер также сообщил, что будут две новые арены. Однако но предупредил, что некоторые изменения могут произойти до официального объявления.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Talendor3

о, ну наконец то роботов добавят

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Pavlissimus

В МК10 был Триборг, 3в1. Тут два, и по отдельности. Жадность.

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