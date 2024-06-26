Сайракс, Т-1000, Нуб Сайбот и другие - датамайнер раскрыл DLC-персонажей Mortal Kombat 1

Создатель контента и датамайнер Interloko поделился подробностями о следующем контенте DLC, который будет добавлен в Mortal Kombat 1. Он включает в себя 6 новых персонажей, 2 арены и 5, или технически 6, новых комментаторов. Он упомянул в своем видео на YouTube, что вся информация взята из файлов игры.
Список утекших персонажей DLC, которые должны появиться в Mortal Kombat 1, основанный на датамайне, выглядит следующим образом:
- Сайракс
- Сектор
- Нуб Сайбот
- Призрачное лицо
- Конан Варвар
- T-1000
По словам датамайнера, процесс идентификации этих персонажей включал интерпретацию диалогов и замену кодов файлов именами с помощью пользовательского словаря. В видео также подробно описывается, что в сюжетном режиме будут роли комментаторов для Лю Канга и Синдел, а также роли комментаторов будут у Хавика и Нуб Сайбота. Призрачное лицо, Конан и T1000 также будут выступать в качестве комментаторов. Датамайнер также сообщил, что будут две новые арены. Однако но предупредил, что некоторые изменения могут произойти до официального объявления.
о, ну наконец то роботов добавят
В МК10 был Триборг, 3в1. Тут два, и по отдельности. Жадность.