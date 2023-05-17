Следующую Mortal Kombat официально представят завтра, 18 мая

После долгих загадок кажется, что мы, наконец, приближаемся к официальному анонсу следующей части франшизы Mortal Kombat.
Несколько дней назад NetherRealm Studios выпустила довольно загадочный тизер своей предстоящей игры, намекая на то, что новая Mortal Kombat действительно может стать новым началом для франшизы. Хотя после тизера не было сделано никаких заявлений, Эд Бун, один из создателей саги, намекал, что объявление будет сделано на этой неделе.
Теперь же официально стало известно, что следующая Mortal Kombat будет представлена завтра, 18 мая, в 16:00 по московскому времени. Стоит отметить, что известный инсайдер назвал эту дату за несколько часов до официально анонса.
жду графония и нормальных женственных женщин хотя бы...
АХАХАХАХАХАХАХ
жду женщин а не трансформаторов.
Мечтай дальше)
В 11 вроде же большинство нормальные.
разве что в модах.
в Mortal Kombat давно не пробивали потолок апперкотом на другой уровень.
Эх, ностальгия :)
И кровища!
МОРТАЛ КОМБАААААТ!!! Эх... Где мои 14 лет, когда в МК3 на фулл рандоме лупились в режиме эндуранс...
жду сайрекса и компанию
Если в новой мортухе появится хоть один намек на лгбт то она умрет для меня навсегда!Да и не только для меня!
Кун Цзынь из десятой части такой - "А, да?) Ладно..."
У тебя с головой все в порядке?
Ну да персонаж Кунг Джин нетрадиционной ориентации это заявили сами разработчики
Ну что же друзья,вот и закончилось наше дооолгое ожидание
Посмотрим что там нам покажут
Где мой мортал , у меня уже как 39 мин 18 число)) а так оч интересно , что там будет! 11 MK вышел крайне удачный) 180ч сыграно)
Меня в онлайне нагибают, скучно играть когда там тру задроты сидят. Я понимаю в теккене или стрит файтере, но мортал всегда был самым аркадным, зачем эти кмс по шестипальцовому комбо туда лезут?)
в такие игры не в онлайн рубают, а офлайн в 2 джостика и алкогольными напитками)
6AM Pacific Time. По моему поясу это в 23.00 будет...
Да я не знаю, в моем детстве если ты не можешь взять геймпад и не нагнуть в МК любым бойцом противника, ты какой-то не такой...
Делаем ставки на первого трансгендерного персонажа?)
Ну это очевидно, сабзиро транс
В 16 по мск
Ну, поглядим.
Ждем
Mortal Kombat I
Эхх… ну ждем новую мк. ИМХО и 11 неплохая, но что незеры придумали для перезагрузки франшизы даже понятия не имею. Как обычно много новых героев, новый сюжет, приемы, фаталити и что новое мб.
Заценим. Надеюсь платину выбью как и мк11
Завезли бы тэг битвы, ну, прохождения башен вдвоём, со сменой бойца. Честно говоря соскучился по этой фишке.
Осталось совсем немного...
русского не будет языка кстати в 12 части
похер. в 11 так же не было, только сабы. и тут быстро сделают неофициальные
был там перевод текста на русский язык а теперь не будут
А он нужен?
Кому то нет а кому то нужен.
Не удивлюсь, если на модифицированном Unreal Engine 3 будет сделана, как и 11 часть, когда Unreal Engine 4 уже был в 2014 году.
Ну и по классике, в трейлере будет рэпчик.
И разве 3й анрил им помешал? На 4м технически нормальные игры по пальцам одной руки пересчитать.
11 выгледела так хорошо что многие игры на унриле 4 пошли в ведро.