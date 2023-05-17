Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 119 оценок

Следующую Mortal Kombat официально представят завтра, 18 мая

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monk70
Новости

После долгих загадок кажется, что мы, наконец, приближаемся к официальному анонсу следующей части франшизы Mortal Kombat.

Несколько дней назад NetherRealm Studios выпустила довольно загадочный тизер своей предстоящей игры, намекая на то, что новая Mortal Kombat действительно может стать новым началом для франшизы. Хотя после тизера не было сделано никаких заявлений, Эд Бун, один из создателей саги, намекал, что объявление будет сделано на этой неделе.

Теперь же официально стало известно, что следующая Mortal Kombat будет представлена завтра, 18 мая, в 16:00 по московскому времени. Стоит отметить, что известный инсайдер назвал эту дату за несколько часов до официально анонса.

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Комментарии: 44
Ваш комментарий
dwemer101

жду графония и нормальных женственных женщин хотя бы...

48
1Rick_Sanchez1

АХАХАХАХАХАХАХ

6
Mandalordek

жду женщин а не трансформаторов.

11
Omnia Smirnow

Мечтай дальше)

-1
Kenn1y

В 11 вроде же большинство нормальные.

-6
Razox

разве что в модах.

2
StormX07

в Mortal Kombat давно не пробивали потолок апперкотом на другой уровень.

8
_TEZ_

Эх, ностальгия :)

1
Михаил Исламов
5
Робот Колдун

И кровища!

-1
Декстер Морган Робот Колдун

МОРТАЛ КОМБАААААТ!!! Эх... Где мои 14 лет, когда в МК3 на фулл рандоме лупились в режиме эндуранс...

0
Владимир Кочетов

жду сайрекса и компанию

4
Дроникс

Если в новой мортухе появится хоть один намек на лгбт то она умрет для меня навсегда!Да и не только для меня!

4
FoXiNico_RTN

Кун Цзынь из десятой части такой - "А, да?) Ладно..."

0
Дроникс FoXiNico_RTN

У тебя с головой все в порядке?

0
Ely Maze Дроникс

Ну да персонаж Кунг Джин нетрадиционной ориентации это заявили сами разработчики

0
dreamevil2067

Ну что же друзья,вот и закончилось наше дооолгое ожидание

Посмотрим что там нам покажут

3
Abramski90

Где мой мортал , у меня уже как 39 мин 18 число)) а так оч интересно , что там будет! 11 MK вышел крайне удачный) 180ч сыграно)

1
Freund Benno

Меня в онлайне нагибают, скучно играть когда там тру задроты сидят. Я понимаю в теккене или стрит файтере, но мортал всегда был самым аркадным, зачем эти кмс по шестипальцовому комбо туда лезут?)

3
Razox Freund Benno

в такие игры не в онлайн рубают, а офлайн в 2 джостика и алкогольными напитками)

3
Декстер Морган

6AM Pacific Time. По моему поясу это в 23.00 будет...

0
Декстер Морган Razox

Да я не знаю, в моем детстве если ты не можешь взять геймпад и не нагнуть в МК любым бойцом противника, ты какой-то не такой...

0
Jinol

Делаем ставки на первого трансгендерного персонажа?)

1
Freund Benno

Ну это очевидно, сабзиро транс

-4
Freund Benno

В 16 по мск

0
Кей Овальд

Ну, поглядим.

0
Winstonn77

Ждем

0
SkyraX

Mortal Kombat I

0
Yh1mir0

Эхх… ну ждем новую мк. ИМХО и 11 неплохая, но что незеры придумали для перезагрузки франшизы даже понятия не имею. Как обычно много новых героев, новый сюжет, приемы, фаталити и что новое мб.

0
211186

Заценим. Надеюсь платину выбью как и мк11

0
SiriusPM

Завезли бы тэг битвы, ну, прохождения башен вдвоём, со сменой бойца. Честно говоря соскучился по этой фишке.

0
Dаrkslаyеr

Осталось совсем немного...

0
Flosstikss

русского не будет языка кстати в 12 части

-1
Vlad Korolev

похер. в 11 так же не было, только сабы. и тут быстро сделают неофициальные

2
Flosstikss Vlad Korolev

был там перевод текста на русский язык а теперь не будут

-1
Декстер Морган

А он нужен?

0
l8lkalel Декстер Морган

Кому то нет а кому то нужен.

1
Ivan Dro

Не удивлюсь, если на модифицированном Unreal Engine 3 будет сделана, как и 11 часть, когда Unreal Engine 4 уже был в 2014 году.

Ну и по классике, в трейлере будет рэпчик.

-2
spaMER_ID

И разве 3й анрил им помешал? На 4м технически нормальные игры по пальцам одной руки пересчитать.

3
jax baron

11 выгледела так хорошо что многие игры на унриле 4 пошли в ведро.

3