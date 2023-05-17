Следующую Mortal Kombat официально представят завтра, 18 мая ©

После долгих загадок кажется, что мы, наконец, приближаемся к официальному анонсу следующей части франшизы Mortal Kombat.

Несколько дней назад NetherRealm Studios выпустила довольно загадочный тизер своей предстоящей игры, намекая на то, что новая Mortal Kombat действительно может стать новым началом для франшизы. Хотя после тизера не было сделано никаких заявлений, Эд Бун, один из создателей саги, намекал, что объявление будет сделано на этой неделе.

Теперь же официально стало известно, что следующая Mortal Kombat будет представлена завтра, 18 мая, в 16:00 по московскому времени. Стоит отметить, что известный инсайдер назвал эту дату за несколько часов до официально анонса.