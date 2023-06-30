СМИ: в Mortal Kombat 1 упростили выполнение фаталити

Разработчики из студии NetherRealm Studios упростили активацию фаталити в Mortal Kombat 1. Теперь для его выполнения необходимо нажать несколько кнопок. Об этом пишет издание Kotaku, автор которого ознакомился с файтингом во время недавнего закрытого стресс-теста.
Для активации фаталити в прошлых частях Mortal Kombat игрокам необходимо было держать дистанцию и нажать определенную комбинацию кнопок. Теперь же игрокам требуется зажать два раза «вниз» и выполнить удар в любом месте арены. Такая комбинация кнопок в Mortal Kombat 1 одинакова для всех персонажей.
Как отмечают в Kotaku, авторы файтинга решили упростить выполнение фаталити, потому что его редко используют. Однако за все время закрытого стресс-теста Mortal Kombat 1 ни один из противников редактора издания во время боя не применил к нему специальный добивающий прием.
Подборка всех фаталити в Mortal Kombat 1, которые были доступны во время закрытого стресс-теста
Официально студия NetherRealm Studios не сообщала об упрощении активации фаталити. Разработчики Mortal Kombat 1 могли внести изменения только на время проведения закрытого стресс-теста. Сохранятся ли упрощенные фаталити в финальной версии игры, авторы файтинга не уточнили.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Обладатели предзаказа игры получат доступ к файтингу на несколько дней раньше — 14 сентября.
Так упрощенные фаталити появились еще Mortal Kombat X. Помню там можно было сделать фаталити, зажав две кнопки или что-то типа того.
да 2 кнопки и вперёд.
Для этого были быстрые фаталити) правда нужно было фармить их в башнях или покупать в премиум магазине. Ну упростили и упростили но снова по 100 раз смотреть один и тот же мультик не всем хочется.
Ну и отлично. Как раз не люблю файтинги, потому что там целая игра на пианино.
а в 10 вообще 2 кнопке было- так то не ново.
Press to fatality
Куда уж проще чем в 10-11 и главное зачем
Калорит теряется. Как в первом Мортале 3 дня праздника после фаталити устраиваешь тоже не гуд, но и одна кнопка это фигня.