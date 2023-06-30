СМИ: в Mortal Kombat 1 упростили выполнение фаталити

Разработчики из студии NetherRealm Studios упростили активацию фаталити в Mortal Kombat 1. Теперь для его выполнения необходимо нажать несколько кнопок. Об этом пишет издание Kotaku, автор которого ознакомился с файтингом во время недавнего закрытого стресс-теста.

Для активации фаталити в прошлых частях Mortal Kombat игрокам необходимо было держать дистанцию и нажать определенную комбинацию кнопок. Теперь же игрокам требуется зажать два раза «вниз» и выполнить удар в любом месте арены. Такая комбинация кнопок в Mortal Kombat 1 одинакова для всех персонажей.

Как отмечают в Kotaku, авторы файтинга решили упростить выполнение фаталити, потому что его редко используют. Однако за все время закрытого стресс-теста Mortal Kombat 1 ни один из противников редактора издания во время боя не применил к нему специальный добивающий прием.

Подборка всех фаталити в Mortal Kombat 1, которые были доступны во время закрытого стресс-теста

Официально студия NetherRealm Studios не сообщала об упрощении активации фаталити. Разработчики Mortal Kombat 1 могли внести изменения только на время проведения закрытого стресс-теста. Сохранятся ли упрощенные фаталити в финальной версии игры, авторы файтинга не уточнили.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Обладатели предзаказа игры получат доступ к файтингу на несколько дней раньше — 14 сентября.