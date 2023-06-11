Соня Блейд из Mortal Kombat 1 использует один из самых известных финишеров в рестлинге ©

Серия Mortal Kombat никогда не стеснялась черпать вдохновение не из видеоигр, и это продолжается в Mortal Kombat 1, где Соня Блейд использует один из самых известных финишеров современного профессионального рестлинга. Внешние источники вдохновения для серии можно увидеть еще в оригинальной Mortal Kombat 1992 года, в частности, в культовых фильмах "Кровавый спорт" и "Большой переполох в маленьком Китае". В последней игре, похоже, все это присутствует в полной мере: актеры, которые появятся в игре, и наборы движений даже камео-бойцов, как, например, набор приемов Сони.

Несмотря на изменения в основном составе бойцов игры, камео-бойцы по своему внешнему виду и набору приемов выглядят как дань уважения ранним версиям серии. Но это не значит, что у этих персонажей не будет новых приемов, которые они смогут применять в боях. Так, Соня Блейд, в частности, вдохновлялась Рэнди Ортоном из WWE, нанося противникам удары RKO из ниоткуда.

Ортон начал использовать RKO в 2003 году, во время работы в группе "Эволюция", как быстрый и эффективный финишер, который можно было легко нанести практически из любого места. Этот финишер представляет собой измененную версию "Cutter", который впервые использовал Джонни Эйс, а более широкую известность он получил благодаря "Diamond Cutter" Даймонда Далласа Пейджа. Со временем RKO обрел собственную жизнь с огромным количеством мемов, гифок и видео, где рестлер наносит удар "из ниоткуда" на ринге и за его пределами.