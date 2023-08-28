Создатель Mortal Kombat 1 показал "лучший" дизайн для PlayStation 5

В преддверии скорого выхода Mortal Kombat 1 активизировалось сообщество поклонников кровавого файтинга от NetherRealm Studios, которые активно делятся своим творчеством. Одна из фанаток серии решила показать крутой дизайн для PlayStation 5 по мотивам игры и неожиданно привлекла внимание самого Эда Буна, руководителя разработки всех частей Mortal Kombat.
PlayStation 5 в стиле Mortal Kombat поделилась девушка с ником justyeliz, которая также довольно часто выступает официальной косплей-моделью для файтинга. По её словам, она не занималась проектированием консоли. Фанатка заказала лимитированное издание PlayStation 5 у энтузиастов, что обошлось ей в кругленькую сумму. Она стала обладательницей второй такой консоли, а всего их было создано только 50 штук.
Кастомную версию очень положительно оценил Эд Бун, опубликовав ролик фанатки и похвальный комментарий на своей личной странице. Геймдизайнер Mortal Kombat 1 заявил, что возможно, перед нами лучшая версия PlayStation 5 из когда-либо созданных. Ему понравился уникальный дизайн консоли, который повторяет образ одного из культовых персонажей файтинга — Скорпиона.
опять этот скорпион