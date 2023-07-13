Создатель Mortal Kombat 1 посетил съёмочную площадку экранизации файтинга ©

Съёмки продолжения фильма "Мортал Комбат" находятся в самом разгаре. Актерский состав и команда постановщиков занимается производством ключевых экшен сцен, однако это не мешает им встречаться с создателями легендарного файтинга. Как оказалось, на днях съемочную площадку экранизации посетил сам отец серии Эд Бун.

Глава NetherRealm и один из ключевых создателей Mortal Kombat 1 Эд Бун в личных соцсетях поделился занятной фотографией. Несмотря на свою занятность в производстве и продвижении новой части файтинга, он смог выделить время на визит к авторам экранизации. Он провел на съёмочной площадки практически весь день и успел поговорить с исполнителями главных ролей, а под конец сделал памятное фото с актерами.

Это всегда хороший день, когда я могу потусоваться с Саб-Зиро, Коулом и Шанг Цунгом. Спасибо Джо Таслиму, Льюису Тану и Чинь Хань за их актерское мастерство.

— написал Эд Бун.

Фильм "Мортал Комбат 2" пока остается без точной даты премьеры. Известно, что в актерском составе кроме Джо Таслима, Льюиса Тана и Чинь Ханя также числятся Карл Урбан, Луди Линь, Джессика МакНэми, Тати Габриэль, Хироюки Санада и другие. Режиссером экранизации выступает Саймон Маккуойд.