Создатели Mortal Kombat 1 показали новый брутальный геймплей

Многие поклонники кровавых файтингов с нетерпением ждут выхода Mortal Kombat 1. Игра дебютирует 19 сентября, а сегодня на конференции gamescom Opening Night Live 2023 мы смогли увидеть новый геймплейный трейлер и узнать немного больше о некоторых персонажах.
Mortal Kombat 1 - это своеобразная перезагрузка серии, корни которой уходят в 1992 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, консолях Xbox Series X/S, а также на Nintendo Switch (правда, здесь мы пока не знаем, как - нативно или через "облако").
нихера се каноничный Мотаро из МК3
жаль что не игровой (
))))))))))))))))))))
Каноничный Мотаро внушал страх всем своим видом (даже по мелкой картинке видно), а этот похож на петушка-Кунари из ДАИ.
Синдел в азиатку превратилась? Задолбали повесткой.
Ну, было странно быть европейкой у азиатской дочери.
Странно, когда Китана 26 лет не была азиаткой, а потом резко стала.
Та стала и стала, не черной же.
Ну что можно сказать Трейлер как минимум интересно смотреть. Шао Кан выглядит вообще шикарно, по крайней мере, в шлеме. Геймплей у него хорош, озвучка вообще бомбическая. Мотаро тоже хорош, Суджинко - Норм, а Рейден сам на себя не похож. А вот Синдел. Синдел - это Ли Мей 2.0 Просто мне она напомнила Ли Мей. Но в любом случае самый страшный женский перс - это Таня.
синдел в mk 11 была гораздо симпатичней
Чёт Синдел похожа на Риту Репульса из Power Rangers. XD
Все хуже и хуже... походу уникальности персонажей окончательно уйдут после релиза, твой персонаж не умеет телепортироваться, потому что у него другая механика? Не проблема, бери камео. Твой персонаж не умеет чета еще? Не проблема, бери камео.
Про дизайн Шаокана вапше нет слов... заменить каноничный и всеми узнаваемый молот на топор, это конечно вверх гениальности, возможно пора научить уже Саб-зиро пулять фаерболы или пускать молнию, для "китайской подделки" это будет даже не зашквар
Но всё так плохо. Ты преувеличиваешь. А дизайн Шао Кана хороший, за исключением рог. А про смену Оружие сменили, да и ладно. Да и возможно, его можно будет вернуть благодаря кастомизации.
одни китайцы в этом Asian Kombat 1
А что хочется видеть негров ?