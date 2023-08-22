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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 323 оценки

Создатели Mortal Kombat 1 представили биографию Милины

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Gruz_
Новости

Студия NetherRealm Studios по мере приближения релиза Mortal Kombat 1 продолжает раскрывать подробности биографии бойцов. Теперь пришла очередь и Милины. В биографии студия особо подчеркивает, что Милина - истинная наследница трона Внешнего мира.

Милина - наследница престола Внешнего мира.

Милина родилась всего на несколько секунд раньше своей сестры-близняшки и является законной наследницей трона Внешнего мира. Но есть и те, кто с опаской относится к ее импульсивности. Они шепчутся, что Китана, у которой более твердая рука, должна сменить Милину как наследницу Синдел.

Пока Милина пытается отстоять свою легитимность, она скрывает страшную тайну: она заражена страшной и смертоносной болезнью Тарката. Если ее болезнь будет раскрыта, Милина окажется вынуждена вступить в войну, сражаясь за свой трон.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября и представит обновленную вселенную Mortal Kombat, которую создал бог огня Лю Кан. В ней будут показаны легендарные персонажи в совершенно новом для них образе. Mortal Kombat 1 начинает новую эру культовой франшизы с новой боевой системой, режимами игры и фаталити и и многим другим.

В продажу поступят версии для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Другими словами, PlayStation 4 и Xbox One остались в стороне.

10
11
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Rey Harley

Раньше она была полураздетая, а это что?

4
Omnia Smirnow

Это всё фигня, ты новую Таню видел?

2
Rey Harley Omnia Smirnow

Время не щадит никого :)

0
Никита Дроздоvv

сейчас так делать нельзя да и возможно это в какое-то степени хорошо

1
IIIXV

У современных "женщин" е**ла как у ганибала....

0
Dark1994

ГДЕ СИСЬКИ???! С каждой частью они все меньше и меньше, а девки все страшнее и страшнее

-1
6363

Дааа Милена не та, что была раньше.

-3
Omnia Smirnow

Как и Мортал Комбат!

-3
Pop Egor90

Могло быть хуже

0
Sailor M00N Pop Egor90

Ты про сюрприз или подвох?

0
Tiberius684
2