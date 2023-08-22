Создатели Mortal Kombat 1 представили биографию Милины

Файтинг от NetherRealm Studios, который перезапускает вселенную знаменитой серии. В игре вы увидите, как бог огня Лю Канг создал новую реальность, где история Mortal Kombat начинается сначала. Вы сможете выбрать одного из множества персонажей, включая таких легенд, как Шан Цунг, Рейден, Скорпион, Китана, Милина и Саб-Зиро. Но не думайте, что вы знаете их хорошо — в Mortal Kombat 1 они выглядят и действуют по-новому.

В игре появляются камео-бойцы — уникальный список персонажей-партнёров, которые оказывают помощь во время матчей, тем самым расширяя игровой опыт игроков. Эти персонажи выбираются отдельно от основного состава бойцов.

Игра также порадует вас новой боевой системой, которая стала ещё более динамичной и разнообразной. Во время сражений вы можете использовать различные приёмы и комбинации, а также выполнять зрелищные фаталити, которые не оставят равнодушными ни одного фаната Mortal Kombat.