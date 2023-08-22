Создатели Mortal Kombat 1 представили биографию Милины

Студия NetherRealm Studios по мере приближения релиза Mortal Kombat 1 продолжает раскрывать подробности биографии бойцов. Теперь пришла очередь и Милины. В биографии студия особо подчеркивает, что Милина - истинная наследница трона Внешнего мира.
Милина - наследница престола Внешнего мира.
Милина родилась всего на несколько секунд раньше своей сестры-близняшки и является законной наследницей трона Внешнего мира. Но есть и те, кто с опаской относится к ее импульсивности. Они шепчутся, что Китана, у которой более твердая рука, должна сменить Милину как наследницу Синдел.
Пока Милина пытается отстоять свою легитимность, она скрывает страшную тайну: она заражена страшной и смертоносной болезнью Тарката. Если ее болезнь будет раскрыта, Милина окажется вынуждена вступить в войну, сражаясь за свой трон.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября и представит обновленную вселенную Mortal Kombat, которую создал бог огня Лю Кан. В ней будут показаны легендарные персонажи в совершенно новом для них образе. Mortal Kombat 1 начинает новую эру культовой франшизы с новой боевой системой, режимами игры и фаталити и и многим другим.
В продажу поступят версии для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Другими словами, PlayStation 4 и Xbox One остались в стороне.
Раньше она была полураздетая, а это что?
Это всё фигня, ты новую Таню видел?
Время не щадит никого :)
сейчас так делать нельзя да и возможно это в какое-то степени хорошо
У современных "женщин" е**ла как у ганибала....
ГДЕ СИСЬКИ???! С каждой частью они все меньше и меньше, а девки все страшнее и страшнее
Дааа Милена не та, что была раньше.
Как и Мортал Комбат!
Могло быть хуже
Ты про сюрприз или подвох?