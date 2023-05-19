Стал доступен предзаказ Mortal Kombat 1 с региональными ценами

Warner Bros. Games открыла предзаказы на Mortal Kombat 1 - перезапуск культовой серии файтингов. На сайте Steamdb можно ознакомиться с ценником по разным регионам для платформы Steam. В Российском регионе игра к сожадению недоступна. На данный момент самый выгодный для покупки регион - Турция с ценником 595 лир (чуть менее 2500 рублей по конвертируемому курсу). В Казахстане ценник составит уже 23 300 тенге (~ 3500 рублей)
Так же в игре будет доступен русский язык, но к сожалению лишь в текстовом формате.
Mortal Kombat 1 поступит в продажу 19 сентября.
в россии бесплатно, как всегда)
ну в этот раз шанс велик раньше получить торрент) так как онлайн не привязан будет жестко так. Лично я опробую торрент и решу там уже, на пк или плойку брать
Denuvo
и где же региональные цены? если 3500 это не регионалка. + в КЗ завышенные цены. тока дурачки на него перешли
ну норм
4к за всратый файтинг hah
в Украине) а у турков 2,5к
по поводу всратости еще неизвестно, т.к. геймплей пока не показали
а ты сколько хочет? деньги на месте не стоят, не нравится цена или ищи работу с зарплатой той которая забудет тебе смотреть на цену или меняй мировой порядок так что бы твоя валюта ценилась выше. А по ныть на цену удел слабых нытиков. грубо да, но верно
так и быть перефразирую для дурачков
ставить цену ааа игры в 70$ за убогий 2д файтинг
ты глава тейкту? может ещё ценник в 100 баксов норм для игр?
Уже попытались изменить, но что-то пошло не так.