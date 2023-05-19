Стал доступен предзаказ Mortal Kombat 1 с региональными ценами ©

Warner Bros. Games открыла предзаказы на Mortal Kombat 1 - перезапуск культовой серии файтингов. На сайте Steamdb можно ознакомиться с ценником по разным регионам для платформы Steam. В Российском регионе игра к сожадению недоступна. На данный момент самый выгодный для покупки регион - Турция с ценником 595 лир (чуть менее 2500 рублей по конвертируемому курсу). В Казахстане ценник составит уже 23 300 тенге (~ 3500 рублей)

Так же в игре будет доступен русский язык, но к сожалению лишь в текстовом формате.

Mortal Kombat 1 поступит в продажу 19 сентября.