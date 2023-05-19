Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 139 оценок

Стал доступен предзаказ Mortal Kombat 1 с региональными ценами

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Владимир Кочетов

Warner Bros. Games открыла предзаказы на Mortal Kombat 1 - перезапуск культовой серии файтингов. На сайте Steamdb можно ознакомиться с ценником по разным регионам для платформы Steam. В Российском регионе игра к сожадению недоступна. На данный момент самый выгодный для покупки регион - Турция с ценником 595 лир (чуть менее 2500 рублей по конвертируемому курсу). В Казахстане ценник составит уже 23 300 тенге (~ 3500 рублей)

Так же в игре будет доступен русский язык, но к сожалению лишь в текстовом формате.

Mortal Kombat 1 поступит в продажу 19 сентября.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
-zotik-

в россии бесплатно, как всегда)

7
dwemer101

ну в этот раз шанс велик раньше получить торрент) так как онлайн не привязан будет жестко так. Лично я опробую торрент и решу там уже, на пк или плойку брать

0
жифорсник

Denuvo

2
JohnTornton

и где же региональные цены? если 3500 это не регионалка. + в КЗ завышенные цены. тока дурачки на него перешли

1
SULIK 712

ну норм

0
монcтр

4к за всратый файтинг hah

-7
Владимир Кочетов

в Украине) а у турков 2,5к

по поводу всратости еще неизвестно, т.к. геймплей пока не показали

3
-zotik-

а ты сколько хочет? деньги на месте не стоят, не нравится цена или ищи работу с зарплатой той которая забудет тебе смотреть на цену или меняй мировой порядок так что бы твоя валюта ценилась выше. А по ныть на цену удел слабых нытиков. грубо да, но верно

1
монcтр -zotik-

так и быть перефразирую для дурачков

ставить цену ааа игры в 70$ за убогий 2д файтинг

-6
JohnTornton -zotik-

ты глава тейкту? может ещё ценник в 100 баксов норм для игр?

0
cuckold -zotik-

Уже попытались изменить, но что-то пошло не так.

0