Стресс-тест Mortal Kombat 1, возможно, раскрыл главного злодея ©

Игроки Mortal Kombat 1, возможно, уже выяснили, кто является главным злодеем игры в первый же день стресс-теста Mortal Kombat 1. Судя по некоторым тизерам, которые подхватили игроки Mortal Kombat, одна из основных теорий сейчас заключается в том, что главным злодеем игры и, вероятно, большим боссом, с которым игрокам в конечном итоге придется сразиться, является не кто иной, как Онага, Король Драконов. Боец Mortal Kombat уже давно не был в центре внимания и лишь эпизодически появлялся в последних играх и адаптациях Mortal Kombat, где главным злодеем был Шанг Цунг, но сейчас есть все основания полагать, что Онага может вернуться.

Конечно, всегда есть вероятность, что упоминания Онаги могут быть просто отсылкой в сторону истории персонажа в играх Mortal Kombat, и что главным злодеем может быть кто-то другой, но пока вот что можно сказать о персонаже Mortal Kombat 1:

Когда два игрока управляющие Лю Кангом выходят друг против друга, один из них спрашивает другого об их временной линии и о том, существует ли в ней Онага. Другой Лю Канг отвечает: "Существует? Он правит ею".

За прошедшие годы Онага упоминался в нескольких играх серии Mortal Kombat. Совсем недавно он упоминался Mortal Kombat 10 и Mortal Kombat 11, хотя его никогда не видели и только упоминали о нем. Это означает, что игроков уже не раз дразнили его возвращением, но, возможно, на этот раз это действительно произойдет.

Шанг Цунг - очевидный выбор для тех, кто пытается предсказать, кто будет главным злодеем в игре Mortal Kombat. Он был главным злодеем во многих играх на протяжении многих лет и присутствовал в большинстве фильмов, хотя в таких вещах, как анимационный фильм Mortal Kombat Legends: Snow Blind, фанаты были рады наконец-то увидеть кого-то другого в роли главного злодея.

Шанг Цунг определенно является злодеем в Mortal Kombat 1 (а также DLC и играбельным персонажем), но режиссер Эд Бун уже подтвердил, что он не единственный злодей. Бун сказал об этом в интервью Warner Play, бразильскому каналу социальных сетей Warner Bros. Games.

Король Драконов дебютировал в Mortal Kombat: Deception в качестве главного босса и был доступен для игры в Mortal Kombat: Armageddon, но с тех пор об Онаге ничего не слышно. Он изображен как мертвый правитель Внешнего мира, предшествовавший Шао Кану, обладающий невероятной силой и боевыми способностями, а также умеющий воскрешать мертвых. Учитывая все это и такое имя, как "Король Драконов", неудивительно, что игроки надеются на его возвращение в Mortal Kombat 1.