Судя по трейлеру, королевой Эдении в Mortal Kombat 1 является Милина, а не Китана ©

После долгих лет ожидания информации о том, над чем работает NetherRealm Studios, на прошлой неделе компания наконец подтвердила, что ее следующей игрой будет Mortal Kombat 1, события которой происходит во вселенной, созданной богом огня Лю Каном. Трейлер был коротким и в основном служил для того, чтобы задать тон, но он показал достаточно, чтобы фанаты уже начали строить различные теории.

Одной из самых захватывающих частей трейлера, несомненно, стало появление Милины, которую почти сразу же подтвердили в игре, после того как фанаты очень просили ее появления в Kombat Pack для Mortal Kombat 11, пропущенном в основной игре. Мы смогли увидеть лишь немного Милины и Китаны (достаточно, чтобы понять, что она, к счастью, снова без губ), но тот небольшой взгляд, который мы получили, мог бы дать некоторые подсказки о том, как будут развиваться их персонажи.

Один фанат Mortal Kombat создал довольно убедительную теорию, которая предполагает, что Милина является королевой Эдении (или, возможно, даже Внешнего Мира) во вселенной Лю Кана, заметив несколько ключевых деталей, позволяющих предположить, что на этот раз для сестер все изменилось.

Первая интересная деталь заключается в том, что Милина сидит в задней части кареты, как это принято у королевских особ. Также примечательно, что она сидит на чем-то возвышенном, что делает ее выше Китаны. Карета, в которой они едут, окрашена в фиолетовый цвет, фирменный цвет Милины, как и парад, приветствующий их, что позволяет предположить, что толпа приветствует Милину, а не Китану.

Что касается Китаны, то ее поведение в трейлере тоже подтверждает эту теорию, поскольку она выглядывает из-за занавески и внимательно наблюдает за толпой, как это сделал бы охранник. Все это вместе дает веские основания полагать, что королевой Эдении или Внешнего Мира на этот раз является Милина, а не Китана.