Сюжетная кампания Mortal Kombat 1 примерно такая же по продолжительности, как кампании Mortal Kombat X и 11

Одиночные сюжетные режимы, как правило, являются самой слабой частью большинства файтингов, но франшиза Mortal Kombat традиционно была самым большим исключением из этого правила. Предстоящая Mortal Kombat 1, похоже, продолжит эту традицию, и ее обещание новой и перезагруженной вселенной, безусловно, взволновало поклонников серии, но насколько длинным будет сюжетный режим игры?
Недавно этот вопрос был задан одному из создателей Mortal Kombat и боссу NetherRealm Studios Эду Буну, который подтвердил, что сюжетный режим в Mortal Kombat 1 будет примерно таким же длинным, как и кампании в Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11. Кампании обеих игр были вВ среднем около 5-6 часов, но могли длиться до 16-17 часов с включенным дополнительным контентом, поэтому вы должны ожидать, что Mortal Kombat 1 будет иметь такое же количество контента в режиме истории.
Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.
Только в МК9 это было в новинку и интересно