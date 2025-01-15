Т-1000 и Конан-варвар появились в новом трейлере Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios выпустила свежий трейлер Mortal Kombat 1, посвящённый второму сезону соревнований Pro Kompetition. Однако главное внимание фанатов привлекли персонажи из Kombat Pack 2 — Т-1000 из «Терминатора 2: Судный день» и Конан-варвар.

Особенно выделилась Brutality Конана: он подбрасывает меч, вонзает кинжал под подбородок Скорпиона, ловит меч и разрубает противника пополам. Т-1000 ограничился демонстрацией своей способности превращать руку в лезвие, однако сходство с оригиналом впечатляет.

Конан станет доступен в продаже 21 января, одновременно с завершением текущего сезона для владельцев Khaos Reign. Дата выхода Т-1000 пока неизвестна.

Что касается будущего, WB Games, по слухам, отменила Kombat Pack 3 и второе сюжетное дополнение из-за слабых продаж Khaos Reigns. Однако возможно появление двух новых Kameo Fighters. Следите за новостями!