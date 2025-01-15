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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 927 оценок

Т-1000 и Конан-варвар появились в новом трейлере Mortal Kombat 1

butcher69
Новости

NetherRealm Studios выпустила свежий трейлер Mortal Kombat 1, посвящённый второму сезону соревнований Pro Kompetition. Однако главное внимание фанатов привлекли персонажи из Kombat Pack 2 — Т-1000 из «Терминатора 2: Судный день» и Конан-варвар.

Особенно выделилась Brutality Конана: он подбрасывает меч, вонзает кинжал под подбородок Скорпиона, ловит меч и разрубает противника пополам. Т-1000 ограничился демонстрацией своей способности превращать руку в лезвие, однако сходство с оригиналом впечатляет.

Конан станет доступен в продаже 21 января, одновременно с завершением текущего сезона для владельцев Khaos Reign. Дата выхода Т-1000 пока неизвестна.

Что касается будущего, WB Games, по слухам, отменила Kombat Pack 3 и второе сюжетное дополнение из-за слабых продаж Khaos Reigns. Однако возможно появление двух новых Kameo Fighters. Следите за новостями!

-9
4
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
illero

Если честно, такого дикого НЕ ИНТЕРЕСА к данной франшизе у меня никогда не было. Эх, помнится в 2000х на Sega третья часть мортальника black edition с кучей персонажей

8
WithoutFear

А мне много ли шварца?

0
Стрелок-расист

Путина туда ещё впихните, или Байдена, не МК, а чушь. Анимации ударов, в последней части - ужасны....дерганые, не плавные, как в Стрит Файтере. МК 9 вышел давненько и там анимации лучше, на много и как же я кайфую от того Ермака и его боевой стойки, и приёмов.

-1
0ncnjqybr

Да, MK9 - лучшая.

3