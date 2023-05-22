Трейлер Mortal Kombat 1 намекает, что события происходят в относительно современном мире ©

Временная линия Mortal Kombat была переделана благодаря бесконечной мудрости бога огня Лю Кана. Конечно, возможно, он не самый лучший парень для этой работы, но, по крайней мере, это не Райдэн, который, должно быть, накопил немалую сумму в качестве платы за консультации со Старшими Богами.



Трейлер Mortal Kombat 1 намекает на то, что основные персонажи могут пойти по альтернативным путям, а не по тем, по которым мы их знали. Саб-Зиро и Скорпион могут никогда не начать свою вражду, Китана и Милина могут работать вместе, а Джонни Кейдж может получить Оскар - прошлые действия определяют будущее. Кстати, о прошлом и будущем: один зоркий фанат заметил кое-что интересное в трейлере.

Ханзо Хасаши и Би-Хан - первый Саб-Зиро - начали свою вражду примерно в период Эдо. Это не точно, но так считается среди фанатов. Однако более молодые версии, которые мы видим в трейлере, могут быть не из прошлого. На сабреддите игры, CaptainKashup обнаружил подсказки, позволяющие предположить, что эти двое находятся в относительно современном времени.

Было замечено несколько предметов на заднем плане сцен с участием двух ниндзя. Первый - электрическая лампа, второй - стоящий вентилятор, а третий - и, возможно, самый конкретный - телевизионная спутниковая антенна в кадре, когда они оба смотрят на затмение. Трейлер намекал на то, что в прошлом будут сделаны различные выборы, но теперь появилось еще больше вопросов, учитывая, что эти двое находятся в относительно современном времени.

Большинство были озадачены этим открытием, поскольку оно поставило крест на их теориях о событиях Mortal Kombat 1. Однако некоторые комментаторы в шутку предположили, что временная линия Лю Кана - это одно из технологических чудес, даже в прошлом.

"Лучше бы он сделал 5G доступным в сельской местности. Как еще Кун Лао должен играть в дерьмо по сети? И мы все знаем, что в противном случае он будет винить свое соединение в проигрыше". — предположил один из комментариев.

"Может, это.... древний... солнечный диск. Чтобы собирать... солнечные волны. Точно. Я все еще могу это объяснить", - заявил другой комментатор, явно хватаясь за соломинку.

"Номер 3 может быть просто шляпой Кун Лао, которую они использовали как фрисби и которая застряла на крыше. Просто говорю", - говорится в более жизнеспособной версии.

Большинство фанатов считали, что противостояние между ними происходило в прошлом, что приведет к тому, что они станут союзниками в наши дни. Если это не было ошибкой тех, кто работал над трейлером.