У Mortal Kombat 1 появился официальный сервер в Discord ©

Официальный дискорд новой игры в серии, Mortal Kombat 1, теперь доступен для всех поклонников франшизы Mortal Kombat. В сообществе фанаты могут общаться друг с другом и делиться своим предвкушением запуска новой игры.

Чтобы получить доступ к серверу, нужно лишь создать учетную запись на платформе Discord и перейти по ссылке, дабы присоединиться к другим игрокам в ожидании Mortal Kombat 1, которая выйдет 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.

Кроме этого, WB Games в партнерстве с PlayStation начали регистрацию для участия в последнем турнире Mortal Kombat 11 Latin League, который станет прощальным турниром для игры в преддверии выхода новой части серии, Mortal Kombat 1. В рамках чемпионата будут награждены участники, победившие в первых отборочных турах, а среди призов - подарочные карты Playstation Store, подписки PlayStation Plus, периферийные устройства для консолей PlayStation, консоли PS5, а также денежные призы, которые могут достигать $2 500.