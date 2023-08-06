В геймплейном ролике Mortal Kombat 1 показали фирменное фаталити Джонни Кейджа

Mortal Kombat 1 - один из хедлайнеров EVO 2023, нового турнира по файтингам, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе, и именно отсюда мы получили небольшой геймплейный ролик, в котором демонстрируется эффектное фаталити Джонни Кейджа.
Запись выполнена с экрана, поэтому ее качество не на высоте, но этого вполне достаточно, чтобы оценить степень жестокости фаталити Джонни Кейджа в Mortal Kombat 1, в котором, к тому же, не обошлось даже без своеобразного мрачного юмора, идеально гармонирующего с этим персонажем. Как и подобает фаталити в этой серии, она также изобилует кровью и насилием, но при этом подчеркивает некоторые особенности Кейджа, такие как его готовность всегда оставаться актером и шоуменом даже в самых жутких ситуациях..
Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.
ФИРМЕННОЕ начиная с первой части (вперед вперед вниз вверх) это отбивание головы с апперкота!
Это "фирменное" - не его, а его дочери. - Это она как маньяк селфилась с трупами и делала губы уткой. Да и трупак выглядел качественнее, а тут прям идеальный срез
ниачем, никакого креатива в фаталити, у многих подобное отдирание от пола уже было в других фаталити других персов
Ну дерьмо, игра окончательно превратилась в клоунаду
С виду, Джонний Кейдж обычный забавный парень в очках, а когда он делает фаталити, он маньяк!
Для меня всегда фаталити было брутальным добиванием соперника.. в бою.. добивание после схватки.. но тут это какая то маниакальная клоунада.. я думаю такого рода жестокость может и вправду у детей "шизу" вызывать. Никогда не был противником жестокости в играх, всегда ее любил и одобрял.. но это чет перебор.. и даже не в плане самой сценки, а в плане контекста.. это как бы положительный персонаж, и тут он превращается в сумасшедшего маньяка психопата с телефоном, который упивается убийством, радуется и наслаждается..
Игра разве для детей?
надо проверить новую клаву. Сорри за тупой набор текста
Надеюсь Кэсси будет на релизе.
конвеер как и фифа! что там интересного то? надоест через неделю! мимо
1. В каждом МК делают какие то нововведения , ты просто решил оьосрать игру ... Из ничего ...
2. Что интересного ? Ещё даже не всё показали , а ты опять же решил просто оьосрать из ничего ...
Вывод , ты обычный тролль .Давайка расскажи тогда , что для тебя хорошая игра , которая не надоедает через неделю . (Нет, не игру где упор в сюжет , а именно что то типа файтингов и другое что идёт потом в спортивную дисциплину )
То ли дело танчики, с мужикам пробивать друг друга под пивко!
не то что ты пробиваешься с мужиками в другое место...
ЛГБТ ?
все, что было после 1 и 2 - хрень