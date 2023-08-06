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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 309 оценок

В геймплейном ролике Mortal Kombat 1 показали фирменное фаталити Джонни Кейджа

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Gruz_
Новости

Mortal Kombat 1 - один из хедлайнеров EVO 2023, нового турнира по файтингам, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе, и именно отсюда мы получили небольшой геймплейный ролик, в котором демонстрируется эффектное фаталити Джонни Кейджа.

Запись выполнена с экрана, поэтому ее качество не на высоте, но этого вполне достаточно, чтобы оценить степень жестокости фаталити Джонни Кейджа в Mortal Kombat 1, в котором, к тому же, не обошлось даже без своеобразного мрачного юмора, идеально гармонирующего с этим персонажем. Как и подобает фаталити в этой серии, она также изобилует кровью и насилием, но при этом подчеркивает некоторые особенности Кейджа, такие как его готовность всегда оставаться актером и шоуменом даже в самых жутких ситуациях..

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.

36
16
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 16
Ваш комментарий
BarbossaG1982

ФИРМЕННОЕ начиная с первой части (вперед вперед вниз вверх) это отбивание головы с апперкота!

13
60plus

Это "фирменное" - не его, а его дочери. - Это она как маньяк селфилась с трупами и делала губы уткой. Да и трупак выглядел качественнее, а тут прям идеальный срез

8
SkyraX

ниачем, никакого креатива в фаталити, у многих подобное отдирание от пола уже было в других фаталити других персов

5
Jarvis666

Ну дерьмо, игра окончательно превратилась в клоунаду

1
Xstranger

С виду, Джонний Кейдж обычный забавный парень в очках, а когда он делает фаталити, он маньяк!

0
Ясос Убибу

Для меня всегда фаталити было брутальным добиванием соперника.. в бою.. добивание после схватки.. но тут это какая то маниакальная клоунада.. я думаю такого рода жестокость может и вправду у детей "шизу" вызывать. Никогда не был противником жестокости в играх, всегда ее любил и одобрял.. но это чет перебор.. и даже не в плане самой сценки, а в плане контекста.. это как бы положительный персонаж, и тут он превращается в сумасшедшего маньяка психопата с телефоном, который упивается убийством, радуется и наслаждается..

0
BLATNOY1
может и вправду у детей "шизу" вызывать

Игра разве для детей?

1
soulfox

надо проверить новую клаву. Сорри за тупой набор текста

-2
Kenn1y

Надеюсь Кэсси будет на релизе.

-3
RSV_GAMER_1987

конвеер как и фифа! что там интересного то? надоест через неделю! мимо

-9
Мур Мур lamour

1. В каждом МК делают какие то нововведения , ты просто решил оьосрать игру ... Из ничего ...

2. Что интересного ? Ещё даже не всё показали , а ты опять же решил просто оьосрать из ничего ...

Вывод , ты обычный тролль .Давайка расскажи тогда , что для тебя хорошая игра , которая не надоедает через неделю . (Нет, не игру где упор в сюжет , а именно что то типа файтингов и другое что идёт потом в спортивную дисциплину )

1
Mr.DOOM

То ли дело танчики, с мужикам пробивать друг друга под пивко!

4
RSV_GAMER_1987 Mr.DOOM

не то что ты пробиваешься с мужиками в другое место...

-2
Donalex88 Mr.DOOM

ЛГБТ ?

0
Sneaky Pete

все, что было после 1 и 2 - хрень

-2