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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 326 оценок

В Mortal Kombat 1 будет новая опция доступности с описание кровавых Фаталити для слабовидящих игроков

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monk70
Новости

Слепые игроки теперь могут получить описание Фаталити в Mortal Kombat 1. Новая опция доступности добавляет юмора к кровавым избиениям.

Эдмонд Тран, управляющий редактор GamesHub, поделился в посте на X, ранее известном как Twitter, видео, на котором Ли Мэй рвет своего игрового персонажа, по-видимому, еще одну Ли Мэй, в клочья в бета-версии предварительного заказа Mortal Kombat 1, в то время, как рассказчик объясняет ее движение Фаталити с той же успокаивающей дикцией, что и рассказчик документального фильма о природе. Он счел вариант аудиоописания «абсолютно невероятным» из-за его повествовательной подачи.

Рассказчик объясняет фаталити-прием Ли Мэй против своего противника следующим образом: «Ли Мэй пробивает живот жертвы и вырывает ее кишки. Она сжимает кулак, и фиолетовая искра энергии скользит по кишечнику к ее жертве. Она отбивает ей голову и искра взрывает отрубленную голову, словно кровавый фейерверк».

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября. Бета-версия по предварительному заказу уже доступна.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023