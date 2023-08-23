В Mortal Kombat 1 будет новая опция доступности с описание кровавых Фаталити для слабовидящих игроков

Слепые игроки теперь могут получить описание Фаталити в Mortal Kombat 1. Новая опция доступности добавляет юмора к кровавым избиениям.
Эдмонд Тран, управляющий редактор GamesHub, поделился в посте на X, ранее известном как Twitter, видео, на котором Ли Мэй рвет своего игрового персонажа, по-видимому, еще одну Ли Мэй, в клочья в бета-версии предварительного заказа Mortal Kombat 1, в то время, как рассказчик объясняет ее движение Фаталити с той же успокаивающей дикцией, что и рассказчик документального фильма о природе. Он счел вариант аудиоописания «абсолютно невероятным» из-за его повествовательной подачи.
Рассказчик объясняет фаталити-прием Ли Мэй против своего противника следующим образом: «Ли Мэй пробивает живот жертвы и вырывает ее кишки. Она сжимает кулак, и фиолетовая искра энергии скользит по кишечнику к ее жертве. Она отбивает ей голову и искра взрывает отрубленную голову, словно кровавый фейерверк».
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября. Бета-версия по предварительному заказу уже доступна.
бред какой-то.
Подтверждаю, что бред!
Чё за нах я щас прочитал!?
мда