В Mortal Kombat 1 будут совершенно новые истории происхождения персонажей ©

После того, как Mortal Kombat 1 была полностью раскрыта, NetherRealm поспешила подтвердить множество деталей, касающихся игры. В частности, это начало новой вселенной, которая была сформирована после событий канонической концовки Mortal Kombat 11 Aftermath, хотя и не является продолжением событий DLC. В любом случае, в "Новой эре" этой игры, по словам Лю Кана, у персонажей будут совершенно другие роли по сравнению с их коллегами из предыдущей временной линии. Эта перестановка ролей, очевидно, повлияет на взаимодействие некоторых персонажей, что прокомментировал и Эд Бун

Это было сделано в ответ на вопрос в твиттере, где пользователь предположил, что Милина из Mortal Kombat всегда создавалась злодейским колдуном Шан Цзуном в предыдущих версиях, включая три оригинальные игры и Mortal Kombat 9. Однако возникает вопрос, кто создал Милину, если Шан Цзуна не существует в новой эре Лю Кана. Бун с радостью ответил на этот вопрос, заявив, что ответ будет раскрыт в сюжетном режиме Mortal Kombat 1.

По словам Буна, в Mortal Kombat 1 будет исследовано не только новое происхождение Милины, но и несколько персонажей получат новые происхождения, если верить его заявлению "множество происхождений". Трейлер игры в какой-то мере намекает на это, где смертельные враги или соперники, такие как Скорпион и Саб-Зиро, объединяются как товарищи вместо того, чтобы сразу вступить в бой. Так же есть намек на то, что Милина будет королевой Эдении, а не Китана. Это должно обеспечить некоторые интересные итерации и динамику между этими классическими персонажами.