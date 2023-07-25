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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 290 оценок

В Mortal Kombat 1 есть мини-игра с отрубленной головой

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Gruz_
Новости

Согласно обновленному рейтингу, в Mortal Kombat 1 появится мини-игра, для прохождения которой игроку необходимо будет уничтожить отрубленную голову. Подробностями об игре поделился сингапурский рейтинговый совет.

Mortal Kombat 1 - игра с рейтингом M18 из-за интенсивного и откровенного изображения насилия. В игре представлены ожесточенные схватки с использованием различных техник боя, в результате которых у противников истощается здоровье. Жестокость показана весьма наглядно: некоторые удары приводят к тому, что персонажей пронзают, расчленяют или обезглавливают, что часто вызывает рентгеновское изображение переломов костей и разрывов внутренних органов. Особенно ужасны «фаталити» — завершающие приемы, которые победитель может выполнить над побежденным противником, что приводит к кинематографической сцене, показывающей, как персонажа пронзают, выпотрошивают, обезглавливают, расчленяют или разрезают пополам. Это насилие, хотя и происходит в фэнтезийном контексте, также распространяется на сюжетные сцены и определенные игровые режимы, где игрок должен уничтожить обезглавленную голову.

В игре также присутствует нецензурная лексика, но встречается она нечасто. В диалогах встречаются бранные слова, такие как "f**k" и его вариации. Данный элемент, а также демонстрация подробных и частых сцен насилия отвечают рейтингу M18, допускающему реалистичное изображение насилия, нанесения серьезных травм человекоподобным персонажам и частое использование грубой лексики.

Релиз Mortal Kombat 1 назначен на 14 сентября 2023 года. Игра выйдет на PS5, Xbox Series, PC и Nintendo Switch.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Taicho

обезглавленную голову.

У головы есть голова?

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