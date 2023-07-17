В Mortal Kombat 1 можно будет услышать голоса героев из Ghost of Tsushima и Marvel's Spider-Man ©

Файтинг Mortal Kombat 1 от разработчиков из студии NetherRealm перезапустит каноничную историю файтинга и обещает удивить внушительным количеством камео. Как оказалось, новинка собирается удивлять не только большим разнообразием персонажей. Авторы игры привлекли к проекту настоящих звезд озвучивания, среди которых будут известные актеры из главных эксклюзивов PlayStation.

Согласно официальной информации, в Mortal Kombat 1 можно будет услышать актеров, которые подарили свои голоса главным героям Ghost of Tsushima и Marvel's Spider-Man. Дайсукэ Цудзи, известный по роли Дзина Сакаи в Ghost of Tsushima, подарит свой голос новому Скорпиону в файтинге. Вместе с ним голос Питера Паркера из Marvel's Spider-Man, Юрий Ловенталь, озвучит Смоука.

Это далеко не весь звездный актерский состав озвучки Mortal Kombat 1. Разработчики файтинга до релиза игры постепенно раскроют все голоса и обещают немало сюрпризов. Игрокам же остается дождаться следующей презентации проекта, которая может состояться на Comic-Con.