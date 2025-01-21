В Mortal Kombat 1 нашли намёк на нового бойца - розового ниндзя

Блогер с ником Super, получивший от издателя Mortal Kombat 1 ранний доступ к Конану Варвару, обнаружил необычный намёк в одной из схваток. После завершения боя на экране промелькнул розовый логотип франшизы с надписью Floyd и прозвучала гитарная мелодия. Фанаты серии сразу догадались, что речь идёт о розовом ниндзя — потенциальном новом персонаже файтингов.

В 2022 году глава NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что, кроме шуток, хочет создать розового ниндзя по имени Флойд — неприкрытый намёк на рок-группу Pink Floyd. Руководитель студии однажды уже создал подобного бойца-отсылку: пурпурный ниндзя Рейн в Ultimate Mortal Kombat 3 был вдохновлён любимым музыкантом Буна — Принсом, а также его хитом Purple Rain («Пурпурный дождь»). Впоследствии в файлах Mortal Kombat 1 находили строчки кода с именем Floyd, но не более того.

Пока геймеры не поняли, скрыто ли за намёком нечто большее. Некоторые предполагают, что в игре спрятали секретный бой с Флойдом, но как его можно было бы активировать, никто пока не знает.

Конан Варвар выйдет в Mortal Kombat 1 уже 21 января, но сперва попробовать нового бойца в деле смогут только обладатели раннего доступа. Всем остальным позволят поиграть за персонажа с 28 января.