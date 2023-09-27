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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 467 оценок

В Mortal Kombat 1 нашли ошибку, которая дает преимущество первому игроку

Simple Jack
Новости

Игроки обнаружили в Mortal Kombat 1 ошибку, которая дает преимущество первому бойцу. Баг с определенными комбинациями всплывает во время сетевых битв и офлайн-сражений на одном экране.

В NetherRealm Studios уже обратили внимание на проблему. В студии начали расследование. Пока неизвестно сколько времени оно займет.

Примечательно, что в Mortal Kombat 9 геймеры сталкивались с похожим багом, который появлялся из-за неверного обсчитывания столкновений и прерывания анимаций игровым движком.

Mortal Kombat 1 вышла 19 сентября на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Версию файтинга на Switch раскритиковали за графику и анимации. 20 сентября Эд Бун пообещал исправить проблемы игры на консоли от Nintendo.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 2
Ваш комментарий
UnRus

Объяснил так объяснил

5
Pointman106

Объясню - игрок который стартует слева экрана имеет преимущество над оппонентом. Например, некоторые комбо могут работать только у первого плеера. Или урон от одинаковых комбо может быть выше у первого плеера. Такая вот странность которая делает игру нечестной

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