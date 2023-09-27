В Mortal Kombat 1 нашли ошибку, которая дает преимущество первому игроку

Игроки обнаружили в Mortal Kombat 1 ошибку, которая дает преимущество первому бойцу. Баг с определенными комбинациями всплывает во время сетевых битв и офлайн-сражений на одном экране.
В NetherRealm Studios уже обратили внимание на проблему. В студии начали расследование. Пока неизвестно сколько времени оно займет.
Примечательно, что в Mortal Kombat 9 геймеры сталкивались с похожим багом, который появлялся из-за неверного обсчитывания столкновений и прерывания анимаций игровым движком.
Mortal Kombat 1 вышла 19 сентября на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Версию файтинга на Switch раскритиковали за графику и анимации. 20 сентября Эд Бун пообещал исправить проблемы игры на консоли от Nintendo.
Объяснил так объяснил
Объясню - игрок который стартует слева экрана имеет преимущество над оппонентом. Например, некоторые комбо могут работать только у первого плеера. Или урон от одинаковых комбо может быть выше у первого плеера. Такая вот странность которая делает игру нечестной