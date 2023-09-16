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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 349 оценок

В Mortal Kombat 1 нашли отсылку на "Убить Билла" - и теперь игроки хотят увидеть Невесту в DLC

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butcher69
Новости

Mortal Kombat - серия, известная своими пасхалками, но эта последняя отсылка в сторону поп-культуры может стать самым удачным.

У камео-бойца Суджинко есть одно неожиданное фаталити, которое подражает, возможно, одному из самых известных героев боевиков Квентина Тарантино - Невесте из фильма "Убить Билла".

Суджинко может выполнять "Касание смерти", которая предполагает нанесение пяти ударов по точкам на теле.

В фильме "Убить Билла 2" (Ума Турман) наконец-то отомстила своему бывшему боссу Биллу (Дэвид Кэррадайн), применив эту технику. Этому приему Невеста научилась у легендарного мастера кунг-фу Пэй Мэя. Кто в Mortal Kombat похож на Пэй Мея? Судзинко!

Разработчики из NetherRealm проделали фантастическую работу по воссозданию этой техники, хотя, как и следовало ожидать, в Mortal Kombat она заканчивается более жутким образом, чем в оригинале.

Теперь игроки призывают студию включить Невесту в качестве персонажа DLC. Беатрикс Киддо отлично вписалась бы в кровавый файтинг, но даст ли режиссер Квентин Тарантино свое благословение на такой шаг, пока неясно.

15
8
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 8
Ваш комментарий
SubaruBrzDream

Зачем 😑вот ей там точно не место.

2
Jerzy3

В МК же не она, а типа, Пэй Мэй

1
Luis_Se

Spawn был в предыдущих частях МК?

0
Victor Dukoff

Во втором Инджастисе он был.

-1
Freund Benno

в 11 мк

1
kotasha

Не пофиг на игру ? блокировка по ip рф и Белоруссию, а без сети игра вообще не доступная, без впн и танцы с бубном поиграть не получиться.

0
ЕвМи

Пусть даст! Будем ждать благословения!

0
Савелий Филатов

вы прикалываетесь, это чудовище в МК 1 ???? Эта тупая малобюджетная шалава всю игру испортит

-2