В Mortal Kombat 1 нашли отсылку на "Убить Билла" - и теперь игроки хотят увидеть Невесту в DLC

Mortal Kombat - серия, известная своими пасхалками, но эта последняя отсылка в сторону поп-культуры может стать самым удачным.
У камео-бойца Суджинко есть одно неожиданное фаталити, которое подражает, возможно, одному из самых известных героев боевиков Квентина Тарантино - Невесте из фильма "Убить Билла".
Суджинко может выполнять "Касание смерти", которая предполагает нанесение пяти ударов по точкам на теле.
В фильме "Убить Билла 2" (Ума Турман) наконец-то отомстила своему бывшему боссу Биллу (Дэвид Кэррадайн), применив эту технику. Этому приему Невеста научилась у легендарного мастера кунг-фу Пэй Мэя. Кто в Mortal Kombat похож на Пэй Мея? Судзинко!
Разработчики из NetherRealm проделали фантастическую работу по воссозданию этой техники, хотя, как и следовало ожидать, в Mortal Kombat она заканчивается более жутким образом, чем в оригинале.
Теперь игроки призывают студию включить Невесту в качестве персонажа DLC. Беатрикс Киддо отлично вписалась бы в кровавый файтинг, но даст ли режиссер Квентин Тарантино свое благословение на такой шаг, пока неясно.
Зачем 😑вот ей там точно не место.
В МК же не она, а типа, Пэй Мэй
Spawn был в предыдущих частях МК?
Во втором Инджастисе он был.
в 11 мк
Не пофиг на игру ? блокировка по ip рф и Белоруссию, а без сети игра вообще не доступная, без впн и танцы с бубном поиграть не получиться.
Пусть даст! Будем ждать благословения!
вы прикалываетесь, это чудовище в МК 1 ???? Эта тупая малобюджетная шалава всю игру испортит