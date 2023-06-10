В Mortal Kombat 1 не будет вариаций персонажей, но будут бруталити ©

NetherRealm Studios подтвердила, что в Mortal Kombat 1 не будет вариаций персонажей, но, к счастью, в ней вернутся бруталити.



С момента анонса Mortal Kombat 1 возникло множество вопросов относительно сюжета, персонажей и механики игры. В то время как вся эта история с перезагрузкой временной шкалы стала намного понятнее благодаря некоторым недавним трейлерам, акцент на Камео и судьбу возвращающихся механик оставался несколько более туманным.

К счастью, после дебюта геймплея на Summer Game Fest всего несколько дней назад, NetherRealm стала более откровенной в отношении Mortal Kombat 1 и подтвердила более конкретные детали. Официальный аккаунт Mortal Kombat в твиттере ответил на вопросы фанатов о том, как будет проходить игра, и рассказал о некоторых особенностях прошлых игр, которые вернутся и не вернутся.

Начнем с плохих новостей - вариаций персонажей больше нет. В Mortal Kombat X появилась функция, когда у каждого персонажа было три вариации с несколькими специфическими приемами для каждой формы, которая была расширена в Mortal Kombat 11. В Mortal Kombat 1 эта возможность была полностью убрана, поскольку NetherRealm подтвердил, что у каждого персонажа будет по одному набору приемов.

Это объясняется тем, что система Камео "заменила механику вариаций", что еще раз показывает, насколько важна новая функция для Mortal Kombat 1. Более того, NetherRealm также подтвердил, что Камео нельзя будет отключить и они будут активны в каждом виде боя, так что вам лучше привыкнуть к ним. По крайней мере, у каждого из них есть свои фаталити.

К слову о фаталити, хорошая новость заключается в том, что было подтверждено возвращение бруталити в Mortal Kombat 1, после того, как они были представлены как в Mortal Kombat X, так и в Mortal Kombat 11. До сих пор мы не видели ни одного из них в действии (вероятно, потому, что их все еще довольно сложно выполнить и для этого требуются особые комбо), но NetherRealm сообщил, что они там есть: "О да. Мы не могли бы представить MK без бруталити".

Эти два комментария прояснили довольно многое об игровом процессе Mortal Kombat 1, но есть одна центральная механика, которая все еще остается под вопросом - система снаряжения. Система снаряжения, появившаяся в Mortal Kombat 11, позволяла игрокам кастомизировать своих героев, как в Injustice 2, но пока ее не видно и NetherRealm о ней не упоминает. Мы знаем, что скины уже есть, но похоже, что система снаряжения на этот раз осталась в стороне.