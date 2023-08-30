В Mortal Kombat 1 появятся новые персонажи в качестве Камео-бойцов

До выхода Mortal Kombat 1 осталось всего несколько недель, и начинает появляться все больше и больше маркетинговых материалов. Некоторые из них могут представлять особый интерес для фанатов, поскольку указывают на то, что когда-нибудь в будущем игра получит дополнительных бойцов Камео в качестве DLC.
Бойцы-камео — это часть функции в Mortal Kombat, которая позволяет пригласить к вам дополнительного персонажа во время матча. Эта опция позволяет разработчикам пополнить список бойцов более разнообразными персонажами.
Некоторые бразильские маркетинговые материалы были недавно обнаружены @thethiny в Twitter/X, и в говорится о новых DLC Камео-бойцах и приглашённых персонажах.