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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 796 оценок

В Mortal Kombat 1 стартовал сезон Рептилии, полный испытаний и наград

Gruz_
Новости

Компания Warner Bros. Games выпустила новый трейлер для Mortal Kombat 1, в котором сообщается о запуске сезона Рептилий, шестого по счету с момента релиза игры. Шестой сезон продлится до 23 июля и будет доступен всем игрокам.

Новая порция тематического контента связана с появлением Рептилии в качестве главного босса в режиме "Вторжения". В этом сезоне вас ждут новые испытания, сюжетные элементы, битвы с боссами и новые награды, в том числе скины персонажей: Бараки, Кенши, Суб-Зеро, Синдела, генерала Шао, Хавика, Рептилии и других персонажей в Mortal Kombat 1 в режиме "Вторжение" и в Лиге Комбатов.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
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