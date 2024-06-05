В Mortal Kombat 1 стартовал сезон Рептилии, полный испытаний и наград

Компания Warner Bros. Games выпустила новый трейлер для Mortal Kombat 1, в котором сообщается о запуске сезона Рептилий, шестого по счету с момента релиза игры. Шестой сезон продлится до 23 июля и будет доступен всем игрокам.
Новая порция тематического контента связана с появлением Рептилии в качестве главного босса в режиме "Вторжения". В этом сезоне вас ждут новые испытания, сюжетные элементы, битвы с боссами и новые награды, в том числе скины персонажей: Бараки, Кенши, Суб-Зеро, Синдела, генерала Шао, Хавика, Рептилии и других персонажей в Mortal Kombat 1 в режиме "Вторжение" и в Лиге Комбатов.