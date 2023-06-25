В Mortal Kombat 1 вернется фирменное "мясное" добивание

Во время стресс-теста Mortal Kombat 1 игроки обнаружили особый вид завершения боя Quitality, который впервые появился в мультиплеере Mortal Kombat X, а далее перекочевал в Mortal Kombat 11. Это аналог Fatality и Brutality, только для него не нужно делать специальную комбинацию, он срабатывает самостоятельно.

Quitality — это «самоустранение» персонажа при досрочном завершении матча, если оппонент, например, вышел из игры или потерял соединение. Его герой может сам себе свернуть шею или оказаться проткнутым огромным ледяным шипом.

Бета-тестирование Mortal Kombat 1 для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится в августе 2023 года. В игру допустят тех пользователей, которые сделали предзаказ.

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Обладатели предзаказа игры получат доступ к файтингу на несколько дней раньше — 14 сентября.