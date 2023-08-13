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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 316 оценок

В Mortal Kombat 1 возможно появится еще один редкий персонаж

Simple Jack
Новости

По последним сведениям, в сети появились сообщения о возможном появлении редкого персонажа в предстоящем файтинге Mortal Kombat 1. Пользователь Reddit с ником Bac736 утверждает, что он располагает достоверной информацией о появлении в игре персонажа по имени Суджинко. Этот боец, известный как воин Земного Царства, представлялся в прошлых частях игры, таких как Mortal Kombat: Deception и Mortal Kombat: Armageddon.

Одним из особенностей Суджинко является его способность копировать приемы других персонажей. Это означает, что он может использовать такие мощные приемы, как бросок гарпуна у Скорпиона, заморозку у Саб-Зиро и полет у Рейдена. Такое разнообразие атак позволит Суджинко эффективно противостоять своим противникам и быть универсальным бойцом на арене.

Важно отметить, что предыдущие утечки информации от пользователя Bac736 уже многократно подтвердились. Например, он предсказал появление персонажа Рептилии, способного менять свою форму от человека к ящеру. Кроме того, его утверждения о Хавике также оказались правдой.

Однако следует отметить, что разработчики игры пока не подтвердили официальное появление Суджинко. Информацию следует рассматривать как слух, пока не будет получено официальное подтверждение. Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября и будет доступен на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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7
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Rama0512

наверное дракона анагу добавят

3
jax baron

Этот боец известен как лох земного царства.

2
SkyraX

надеюсь во 2й части всё таки будет более адекватный список играбельных персов, хотябы по подобию списка умк3

1
Kasarkin

Откуда он интересно гарпун достает когда копирует скорпа?)

0
Doomslayer225

с кратосом было бы круче

-4
Omnia Smirnow

Кратос персонаж не с основной серии!

0
Doomslayer225 Omnia Smirnow

так не только с серии я говорю и про гостевых

0