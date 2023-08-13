По последним сведениям, в сети появились сообщения о возможном появлении редкого персонажа в предстоящем файтинге Mortal Kombat 1. Пользователь Reddit с ником Bac736 утверждает, что он располагает достоверной информацией о появлении в игре персонажа по имени Суджинко. Этот боец, известный как воин Земного Царства, представлялся в прошлых частях игры, таких как Mortal Kombat: Deception и Mortal Kombat: Armageddon.
Одним из особенностей Суджинко является его способность копировать приемы других персонажей. Это означает, что он может использовать такие мощные приемы, как бросок гарпуна у Скорпиона, заморозку у Саб-Зиро и полет у Рейдена. Такое разнообразие атак позволит Суджинко эффективно противостоять своим противникам и быть универсальным бойцом на арене.
Важно отметить, что предыдущие утечки информации от пользователя Bac736 уже многократно подтвердились. Например, он предсказал появление персонажа Рептилии, способного менять свою форму от человека к ящеру. Кроме того, его утверждения о Хавике также оказались правдой.
Однако следует отметить, что разработчики игры пока не подтвердили официальное появление Суджинко. Информацию следует рассматривать как слух, пока не будет получено официальное подтверждение. Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября и будет доступен на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
В Mortal Kombat 1 возможно появится еще один редкий персонаж
По последним сведениям, в сети появились сообщения о возможном появлении редкого персонажа в предстоящем файтинге Mortal Kombat 1. Пользователь Reddit с ником Bac736 утверждает, что он располагает достоверной информацией о появлении в игре персонажа по имени Суджинко. Этот боец, известный как воин Земного Царства, представлялся в прошлых частях игры, таких как Mortal Kombat: Deception и Mortal Kombat: Armageddon.
наверное дракона анагу добавят
Этот боец известен как лох земного царства.
надеюсь во 2й части всё таки будет более адекватный список играбельных персов, хотябы по подобию списка умк3
Откуда он интересно гарпун достает когда копирует скорпа?)
с кратосом было бы круче
Кратос персонаж не с основной серии!
так не только с серии я говорю и про гостевых