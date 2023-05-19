В новом видео Эд Бун рассказывает о Mortal Kombat 1 ©

Netherrealm Studios только что выпустила новое интересное видео, в котором Эд Бун рассказывает о новой Mortal Kombat 1.



Мы узнаем некоторые интересные подробности, например, причину выбора названия, которое, безусловно, является необычным. Бун также рассказывает о трейлере, который сопровождал выход игры, и намекает на то, чего мы можем ожидать от сюжета, включая много историй о происхождении персонажей. В этой временной линии у них "совершенно разные роли".

Мы также узнаем, что в Mortal Kombat 1 вернется фанатская кампания Kollective поверх Kombat Kast. Бун также поделился, что эта игра является игрой по Mortal Kombat, над которой студия работала дольше всего.



В конце видеоролика также показано создание фигурки для коллекционного издания за $249,99.