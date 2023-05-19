В новом видео Эд Бун рассказывает о Mortal Kombat 1

Netherrealm Studios только что выпустила новое интересное видео, в котором Эд Бун рассказывает о новой Mortal Kombat 1.
Мы узнаем некоторые интересные подробности, например, причину выбора названия, которое, безусловно, является необычным. Бун также рассказывает о трейлере, который сопровождал выход игры, и намекает на то, чего мы можем ожидать от сюжета, включая много историй о происхождении персонажей. В этой временной линии у них "совершенно разные роли".
Мы также узнаем, что в Mortal Kombat 1 вернется фанатская кампания Kollective поверх Kombat Kast. Бун также поделился, что эта игра является игрой по Mortal Kombat, над которой студия работала дольше всего.
В конце видеоролика также показано создание фигурки для коллекционного издания за $249,99.
Геймплей бы показали, а то вот вам CGI трейлер и предзаказ открыли.
Я в целом конечно понимаю, что это будет. 11-я куплена предзаказом и очень зашла, но мэх собирать предзаказы без представления хоть какого-то геймплея
да представят тебе еще много геймплея до релиза,комбаткасты теперь будут до релиза
Предзаказы то уже собирают ¯\_(ツ)_/¯
Поняв, что "фанаты" жрут большими порциями, Эд Бун решил заретконить MK под чистую. Теперь Китана и Милина вместе и находятся не в Эдении, а на Земле! Рейден простой смертный, а Саб-Зиро и Скорпион из одного клана Лин Куэй... Теперь это - Mortal Kombat 1. И отныне так будет всегда. А предыдущие версии персонажей можете забыть как страшный сон. Главное - предзаказать успейте до показа геймплея
Я вообще не понимаю, как можно собирать предзаказы на основе CGI ролика ? Это новый тренд что ли ?
Человек одной игры)
Предзаказал, жду 19 сентября. Ролик зашёл на ура. 11 прошёл сюжетку с ДЛС ну и конечно же просто Файт!