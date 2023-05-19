Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 139 оценок

В новом видео Эд Бун рассказывает о Mortal Kombat 1

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Procy_on
Новости

Netherrealm Studios только что выпустила новое интересное видео, в котором Эд Бун рассказывает о новой Mortal Kombat 1.

Мы узнаем некоторые интересные подробности, например, причину выбора названия, которое, безусловно, является необычным. Бун также рассказывает о трейлере, который сопровождал выход игры, и намекает на то, чего мы можем ожидать от сюжета, включая много историй о происхождении персонажей. В этой временной линии у них "совершенно разные роли".

Мы также узнаем, что в Mortal Kombat 1 вернется фанатская кампания Kollective поверх Kombat Kast. Бун также поделился, что эта игра является игрой по Mortal Kombat, над которой студия работала дольше всего.

В конце видеоролика также показано создание фигурки для коллекционного издания за $249,99.

Трейлеры
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Геймплей бы показали, а то вот вам CGI трейлер и предзаказ открыли.

Я в целом конечно понимаю, что это будет. 11-я куплена предзаказом и очень зашла, но мэх собирать предзаказы без представления хоть какого-то геймплея

4
SULIK 712

да представят тебе еще много геймплея до релиза,комбаткасты теперь будут до релиза

1
AlexFullBeast SULIK 712

Предзаказы то уже собирают ¯\_(ツ)_/¯

2
Netscraper

Поняв, что "фанаты" жрут большими порциями, Эд Бун решил заретконить MK под чистую. Теперь Китана и Милина вместе и находятся не в Эдении, а на Земле! Рейден простой смертный, а Саб-Зиро и Скорпион из одного клана Лин Куэй... Теперь это - Mortal Kombat 1. И отныне так будет всегда. А предыдущие версии персонажей можете забыть как страшный сон. Главное - предзаказать успейте до показа геймплея

2
Jay C

Я вообще не понимаю, как можно собирать предзаказы на основе CGI ролика ? Это новый тренд что ли ?

0
kolinmah

Человек одной игры)

0
TRADS80

Предзаказал, жду 19 сентября. Ролик зашёл на ура. 11 прошёл сюжетку с ДЛС ну и конечно же просто Файт!

0