В первой половине декабря в Game Pass добавят Mortal Kombat 1, хоррор Routine и множество других игр

Microsoft раскрыла первую партию игр Xbox Game Pass, которые станут доступны в первой половине декабря. Главными новинками месяца станут долгожданная ROUTINE от Lunar Software и крупное AAA-дополнение Mortal Kombat 1. В отличие от обычных анонсов, в этот раз речь идет не только о новых играх, но и о проектах, которые расширят доступность для подписчиков средних и базовых уровней Game Pass.

Начнем с новинок. ROUTINE — игра, анонс которой состоялся ещё на Gamescom 2012, выходит спустя более десяти лет и обещает увлекательный хоррор-опыт. Death Howl, появляющаяся одновременно с ROUTINE, предлагает карточный геймплей в стиле Soulslike. Mortal Kombat 1 станет главным событием месяца и заменит в сервисе Mortal Kombat 11: последняя покинет Game Pass 15 декабря. По схожей схеме в сервисе появится ROUTINE, а Still Wakes the Deep покинет его 15 декабря.

Для подписчиков уровней Premium и Essential также предусмотрены расширения доступа. Indiana Jones and the Great Circle теперь доступна не только Ultimate-подписчикам, а также игрокам на среднем уровне Premium. Базовые подписчики Essential получат доступ к World War Z, Stellaris и Medieval Dynasty.

Дополнительно Microsoft начала отмечать игры, оптимизированные для портативных устройств ROG Xbox Ally и Ally X. В списке платформ для каждой игры теперь указывается «Портативные устройства», что удобно для владельцев этих консолей.

Полный список новинок на первую половину декабря:

Lost Records: Bloom & Rage (ПК, консоли) — уже доступна

Routine (ПК, консоли) — 4 декабря

A Game About Digging A Hole (ПК, консоли) — 9 декабря

Death Howl (ПК) — 9 декабря

Dome Keeper (ПК, консоли) — 9 декабря

Mortal Kombat 1 (ПК, консоли) — 10 декабря

Bratz: Rhythm & Style (ПК, консоли) — 11 декабря

Игра, покидающая каталог 15 декабря: Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep, Wildfrost. А 31 декабря покинут Game Pass Carrion и Hell Let Loose.