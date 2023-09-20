В релизном трейлере Switch-версии Mortal Kombat 1 заметили кадры из ПК-версии файтинга

Игра Mortal Kombat 1 вышла на рынок для PC, PS5, Xbox Последняя версия игры подвергается критике за качество графики, которое многие считают ужасным. Теперь ситуация становится еще более серьезной, поскольку фанаты поняли, что Nintendo of America вчера выпустила трейлер Mortal Kombat для Nintendo Switch, и в нем можно увидеть, что, по крайней мере один фрагмент был использован взят из версии для ПК.
Точнее, вы можете найти эту деталь на отрезке 1:53. В этом месте видеоролика можно заметить, что в правом нижнем углу появляется классическое достижение Steam. На Nintendo Switch нет системы достижений/трофеев, так что это явно не версия для консоли Nintendo.
Возникает вопрос, является ли вставка ролика простой ошибкой или же это сделано намеренно. Учитывая качество графики Switch, можно легко предположить, что команда NetherRealm решила показать в ролике другую версию Mortal Kombat 1.
Не на_бешь не проживёшь
МК пошла по пути Драгон болла - все кончилось в 1995, но нет - давай мультиверсы пилить, всех оживлять, вводить кучу самоповторов...
Ещё и сиськи Сони Б. понерфили
лучше б член Джакса увеличли
шлак для лохов