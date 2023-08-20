В ролике показали все фаталити, камео фаталити и бруталити доступный в бета-версии Mortal Kombat 1

Сейчас проходит новый этап бета-тестирования Mortal Kombat 1 - это касается тех, кто решился на предварительную покупку, - и хотя в целом он очень похож на предыдущий, в нем появились новые особенности: возможность выбора новых бойцов, различные сценарии и многое другое. Игроки смогут сыграть за Лю Кана, Ли Мей, Джонни Кейджа, Китану, Кенши и Саб-Зеро. Среди камео бойцов в бета-версии - Фрост, Джакс, Соня Блейд и Кано.
Это прекрасная возможность поближе взглянуть на X-Ray-удары, фаталити, камео фаталити и бруталити. И - спойлеры - они очень кровожадные и захватывающие. Взгляните на видео, предоставленное GameSpot.
Файтинг Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X.
Слабо перечитать то, что настрочил (скопировал с переводчика) перед отправкой? Все
Так им главное побыстрее новость написать, что бы их не опередили и залутать бонусы. А уже потом через какое то время редактируют до вменяемого состояния. Но зачастую даже после этого бывают "косяки"
Слабенько. Надо было добавить еще "Опетухалити" и "Обоссалити"