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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 321 оценка

В ролике показали все фаталити, камео фаталити и бруталити доступный в бета-версии Mortal Kombat 1

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Gruz_
Новости

Сейчас проходит новый этап бета-тестирования Mortal Kombat 1 - это касается тех, кто решился на предварительную покупку, - и хотя в целом он очень похож на предыдущий, в нем появились новые особенности: возможность выбора новых бойцов, различные сценарии и многое другое. Игроки смогут сыграть за Лю Кана, Ли Мей, Джонни Кейджа, Китану, Кенши и Саб-Зеро. Среди камео бойцов в бета-версии - Фрост, Джакс, Соня Блейд и Кано.

Это прекрасная возможность поближе взглянуть на X-Ray-удары, фаталити, камео фаталити и бруталити. И - спойлеры - они очень кровожадные и захватывающие. Взгляните на видео, предоставленное GameSpot.

Файтинг Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X.

-4
4
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
trava10

Слабо перечитать то, что настрочил (скопировал с переводчика) перед отправкой? Все

1
Diablonos
1
DeadRemix

Так им главное побыстрее новость написать, что бы их не опередили и залутать бонусы. А уже потом через какое то время редактируют до вменяемого состояния. Но зачастую даже после этого бывают "косяки"

0
Oscilograf

Слабенько. Надо было добавить еще "Опетухалити" и "Обоссалити"

-1