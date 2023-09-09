В сеть попал полный список трофеев Mortal Kombat 1

Был раскрыт список трофеев Mortal Kombat 1 по мере приближения выхода игры на следующей неделе. Как и следовало ожидать от Netherrealm Studios, они разработали задачу, требующую от вас полного погружения, чтобы заработать желанный платиновый трофей. Всего в игре 51 трофей – 34 бронзовых, 15 серебряных, 1 золотой и 1 платиновый.
Если вы изо дня в день боролись за получение платинового трофея в Mortal Kombat 11, то хорошие новости — платиновый трофей в Mortal Kombat 1 должен стать гораздо более выполнимым делом. Конечно, предстоит многое сделать — вам придется покорить все режимы игры, включая довольно объемный сюжетный режим и режим вторжения с оттенком ролевой игры. Тем не менее, по крайней мере, вам не придется добиваться нелепого количества онлайн-выигрышей.
Полный список трофеев доступен по ссылке.