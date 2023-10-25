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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 571 оценка

В Сеть утекла дата выхода DLC с Омни-меном для Mortal Kombat 1

Simple Jack

В Сети появилась информация касательно релиза дополнения с персонажем Омни-мена для Mortal Kombat 1. Информация об этом появилась на странице игры в магазине Xbox.

Согласно этим данным, персонаж из серии комиксов “Неуязвимый” появится в файтинге шестого ноября. По всей видимости, это утечка, так как издатель игры Warner Bros. на момент публикации материала не давал никаких анонсов на этот счет.

Mortal Kombat 1 вышла 14 сентября на ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S. Вскоре после релиза стало известно, что онлайн-серверы игры недоступны для игроков из России и Беларуси.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
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Трэш!

0
Baldurs Gate 3 шит игра

Ага, сталкер та ещё параша . А теперь почитаем про что новость .

0
askazanov

Полный!)))

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U1traMagnum
Mortal Kombat 1 вышла 14 сентября на ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S.

Только вот полный релиз мк1 стартовал 19 сентября) 14 го это для премиум изданий и ранний. Не думаю что Онли дед поможет как то поднять из колен мк1 там совсем все плохо) и да дату давно уже все знали )

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