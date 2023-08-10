В сети просочились подробности нового режима для Mortal Kombat 1, который придет на замену Крипте

Во многих играх серии Mortal Kombat присутствовал дополнительный режим для одиночного прохождения. Игроки файтинга могли проходить в нем различные испытания и разблокировать полезные награды, включая костюмы, бруталити и фаталити. Глава разработчиков студии NetherRealm Эд Бун ранее сообщил, что в Mortal Kombat 1 этого режима не будет и фанатов ждет кое-что новое. Сегодняшняя утечка раскрывает первые подробности режима, который придет на замену знаменитой Крипте.
На днях в Бразилии поступили в продажу физические копии Mortal Kombat 1, которые разместили у себя крупнейшие торговые площадки страны. В отличие от всего остального мира, там появились изображения финальных дизайнов коробочных изданий, где можно увидеть полную информацию о самой игре, включая сюжет и доступные игровые режимы. В описании сюжета используется уже знакомый по официальному анонсу синопсис про "новую эру" в файтинге, поэтому намного интереснее стала информация о новом режиме.
Судя по всему, на замену Крипте в Mortal Kombat 1 появится режим под названием "Вторжение". Здесь игрокам предстоит путешествовать по разным мирам. Каждый раз будут ждать уникальные испытания и сезонные события, что может намекать на наличие боевого пропуска или системы сезонов в игре. Тем не менее, режим "Вторжение" будет доступен только для одиночного прохождения.
Выход Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Switch.
Интересно это как будет реализовано? Путешествие по мирам это интересно но что это будет?
Сделали бы в стиле Shaolin Monks ! еще чтобы вдвоем проходить можно было ) это был бы огонь прямо.