В Steam стартовала распродажа франшизы Mortal Kombat, а так же twitch дроп для МК1

Издатель Warner Bros. Games решил устроить распродажу франшизы Mortal Kombat, а так же twitch дроп для МК1.
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Mortal Kombat X сочетает в себе кинематографичность и жестокость, где каждый бой имеет значение в глобальной битве за превосходство! Скидка на базовую игру -75%.
все еще слишком дорого для этой игры
да. подожду ещё так же. другие части с -75 и -90 приятнее по цене и давно в библиотеке
самое интересное что они по таким скидкам довольно давно продаются, притом что изначально стоили не дорого
подождём годик. может и 75 будет
С их транзакцией, даром не нать.
Не позорились бы уже с этим баннером с оценками ) насчет мк1
На скидках 90% и то сомнительная затея, но лохов развести нормальная тема, они с осознания этого факта только порвутся.