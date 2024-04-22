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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 773 оценки

В Steam стартовала распродажа франшизы Mortal Kombat, а так же twitch дроп для МК1

VovanVV1982
Новости

Издатель Warner Bros. Games решил устроить распродажу франшизы Mortal Kombat, а так же twitch дроп для МК1.

Присоединяйтесь и сэкономьте на лучших файтингах, которые Mortal Kombat может предложить за более чем 30 лет невероятного успеха франшизы!

Добро пожаловать в Новую Эру вместе с Mortal Kombat 1. Будете ли вы сражаться за мир или примете хаос? MK 1 открывает новую эру культовой франшизы с новой боевой системой, игровыми режимами и фаталити! Скидка на базовую игру -50%.

Mortal Kombat 11 демонстрирует каждый потрясающий, сногсшибательный момент, а также список новых и возвращающихся классических бойцов. Все полные издания игры, а также отдельные пакеты и дополнения уже в продаже! Скидка на базовую игру -90%.

Mortal Kombat X сочетает в себе кинематографичность и жестокость, где каждый бой имеет значение в глобальной битве за превосходство! Скидка на базовую игру -75%.

-11
7
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Talendor3
Скидка на базовую игру -50%

все еще слишком дорого для этой игры

3
VovanVV1982

да. подожду ещё так же. другие части с -75 и -90 приятнее по цене и давно в библиотеке

0
Talendor3 VovanVV1982

самое интересное что они по таким скидкам довольно давно продаются, притом что изначально стоили не дорого

0
VovanVV1982 Talendor3

подождём годик. может и 75 будет

0
Беркут Слеер

С их транзакцией, даром не нать.

3
SULIK 712

Не позорились бы уже с этим баннером с оценками ) насчет мк1

1
GraF68ru

На скидках 90% и то сомнительная затея, но лохов развести нормальная тема, они с осознания этого факта только порвутся.

-1