Вероятный аккаунт сериала "Пацаны" в социальных сетях подтвердил участие Хоумлендера в Mortal Kombat 1

Вероятный аккаунт "Пацанов" в TikTok подтвердил, что Хоумлендер присоединится к списку играбельных персонажей игры Mortal Kombat 1 от NetherRealm.
В ответ на вопрос о возможности появления персонажей из сериала в последней части серии Mortal Kombat компания Vought International Studios подтвердила, что это действительно произойдет.
Вероятно, решение о включении других популярных персонажей из сериала еще не принято. Как бы то ни было, приятно получить подтверждение того, что лидеру "семерки" предстоит сразиться со Скорпионом и Лю Кангом.
Однако здесь есть один нюанс о котором стоит помнить и относится к этому сообщению с недоверием.
Это неподтвержденный канал, но это может быть связано с тем, что он представляет вымышленную организацию. Аналогичным образом неподтвержденным является и аккаунт Vought в Twitter, который насчитывает 388 тыс. подписчиков.
Стоит также отметить, что это утверждение совпадает с недавней утечкой с сайта Amazon Italy, который раскрыл содержимое первого Kombat Pack. Однако, как и всегда в случае с подобными утечками, лучше не питать больших надежд и дождаться официального заявления от NetherRealm или самого создателя серии Эда Буна.
Блин, я уже представил его фразы в начале боя и фаталити. Но мне кажется что такой персонаж больше зашел бы в Injustice
Там уже есть такой, злой супер. А этот как раз под МК залетает отлично
Да ну, в инджастис нету трэшака, а этот персонаж как раз трешовый)
Оставьте его себе!
зачем он там нужен? тот же супермен, ничё другого в нём нет
Видимо к 4му сезону активно колабят со всеми играми.
топ персонаж из топ сериала, то что он будет точно не будет минусом игре