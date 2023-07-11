Вероятный аккаунт сериала "Пацаны" в социальных сетях подтвердил участие Хоумлендера в Mortal Kombat 1 ©

Вероятный аккаунт "Пацанов" в TikTok подтвердил, что Хоумлендер присоединится к списку играбельных персонажей игры Mortal Kombat 1 от NetherRealm.

В ответ на вопрос о возможности появления персонажей из сериала в последней части серии Mortal Kombat компания Vought International Studios подтвердила, что это действительно произойдет.

Вероятно, решение о включении других популярных персонажей из сериала еще не принято. Как бы то ни было, приятно получить подтверждение того, что лидеру "семерки" предстоит сразиться со Скорпионом и Лю Кангом.

Однако здесь есть один нюанс о котором стоит помнить и относится к этому сообщению с недоверием.

Это неподтвержденный канал, но это может быть связано с тем, что он представляет вымышленную организацию. Аналогичным образом неподтвержденным является и аккаунт Vought в Twitter, который насчитывает 388 тыс. подписчиков.

Стоит также отметить, что это утверждение совпадает с недавней утечкой с сайта Amazon Italy, который раскрыл содержимое первого Kombat Pack. Однако, как и всегда в случае с подобными утечками, лучше не питать больших надежд и дождаться официального заявления от NetherRealm или самого создателя серии Эда Буна.