Весь сюжет Mortal Kombat 1 слили за неделю до релиза

Похоже, что в Интернет просочилась информация о полном сюжетном режиме Mortal Kombat 1. Видеоролик длится более 3 часов и демонстрирует все однопользовательские сцены, присутствующие в игре.
Плохая новость заключается в том, что утечка имеет очень низкое качество. Для большинства людей оно не будет иметь смысла. Однако многие YouTube-каналы делают небольшие ролики из него. Ниже, под спойлерами, вы можете найти запись финала игры. Так же вы найдете ролик от блогера Genickus JKL, который сделал краткий пересказ сюжета.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября. Игра будет работать на движке Unreal Engine 4, и вот ее официальные системные требования для ПК.
Как мы уже сообщали, в игре будет использоваться технология защиты Denuvo. Теоретически Warner Bros, скорее всего, снимет ее через год-два после выхода игры. В конце концов, именно так издатель поступил с Mortal Kombat 11.
Жость. И это Ван Дамм. Вовсе не похож на самого себя
самое интересное - смертельный альянс снова в деле.
Концовка разачеровала
ну не скажу
Первая половина была хороша, но вторая половина быстро пошла под откос
сюжет... в фаитинге... так и напрашивается сказать что он лучше чем кое где
т.е эти гении в 1м трейлере показали от части глав гада и концовку, это слив
Хер с ним. Бредовый шлак.
Да всем плевать там на сюжеты.Только конченный фанатик отслеживает какие-то сюжеты в драках..я вот не могу играть в это уже.На сеге еще норм заходила...мышление иным было.
К чему такой игре сюжет?
С таким же мнением можно говорить зачем всем играм сюжет, можно играть в устаревший геймплей, повторяя одно и то же действие
Ты серьёзно или это пост мета-мега-ирония?
Дракам сюжет на хрен не нужен.Там нет сюжетной линии..которой надо следовать.А вот человек с таким мышлением как у тебя...который сравнил драки со всеми играми ...в споре о сюжете...таким важен видимо он в драках.Но вы меньшинство абсолютное
Кто сказал ?
Можно придумать, если фантазия есть, но из-за алчности до денег и лени, получается однотипный продукт
Сам что ли подсчитал ? но раз так, приведи примеры