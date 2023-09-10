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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 334 оценки

Весь сюжет Mortal Kombat 1 слили за неделю до релиза

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butcher69
Новости

Похоже, что в Интернет просочилась информация о полном сюжетном режиме Mortal Kombat 1. Видеоролик длится более 3 часов и демонстрирует все однопользовательские сцены, присутствующие в игре.

Плохая новость заключается в том, что утечка имеет очень низкое качество. Для большинства людей оно не будет иметь смысла. Однако многие YouTube-каналы делают небольшие ролики из него. Ниже, под спойлерами, вы можете найти запись финала игры. Так же вы найдете ролик от блогера Genickus JKL, который сделал краткий пересказ сюжета.

Спойлер

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября. Игра будет работать на движке Unreal Engine 4, и вот ее официальные системные требования для ПК.

Как мы уже сообщали, в игре будет использоваться технология защиты Denuvo. Теоретически Warner Bros, скорее всего, снимет ее через год-два после выхода игры. В конце концов, именно так издатель поступил с Mortal Kombat 11.

-4
13
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Ethan Hunt

Жость. И это Ван Дамм. Вовсе не похож на самого себя

3
jax baron

самое интересное - смертельный альянс снова в деле.

3
Mia_777

Концовка разачеровала

1
jax baron

ну не скажу

0
Mia_777 jax baron

Первая половина была хороша, но вторая половина быстро пошла под откос

-1
-zotik-

сюжет... в фаитинге... так и напрашивается сказать что он лучше чем кое где

Спойлер

т.е эти гении в 1м трейлере показали от части глав гада и концовку, это слив

-1
Ирония Твоя

Хер с ним. Бредовый шлак.

-2
Сеня Горбунков

Да всем плевать там на сюжеты.Только конченный фанатик отслеживает какие-то сюжеты в драках..я вот не могу играть в это уже.На сеге еще норм заходила...мышление иным было.

-2
Юрец Одесса

К чему такой игре сюжет?

-5
Awareness of greatness

С таким же мнением можно говорить зачем всем играм сюжет, можно играть в устаревший геймплей, повторяя одно и то же действие

7
Josuke_4444

Ты серьёзно или это пост мета-мега-ирония?

0
Сеня Горбунков Awareness of greatness

Дракам сюжет на хрен не нужен.Там нет сюжетной линии..которой надо следовать.А вот человек с таким мышлением как у тебя...который сравнил драки со всеми играми ...в споре о сюжете...таким важен видимо он в драках.Но вы меньшинство абсолютное

-5
Awareness of greatness Сеня Горбунков
Дракам сюжет на хрен не нужен

Кто сказал ?

Там нет сюжетной линии..которой надо следовать

Можно придумать, если фантазия есть, но из-за алчности до денег и лени, получается однотипный продукт

Но вы меньшинство абсолютное

Сам что ли подсчитал ? но раз так, приведи примеры

2