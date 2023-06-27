Во время стресс-теста Mortal Kombat 1 игроки обнаружили серьезные проблемы в игре

В эти выходные разработчики из студии NetherRealm провели закрытое тестирование Mortal Kombat 1, которое позволяло некоторым игрокам опробовать сетевой режим задолго до релиза проекта. По итогам пробного периода в сети появилось множество восторженных отзывов о новой части знаменитой серии файтингов. Игроки похвалили дизайн персонажей, зрелищность визуальных эффектов и нововведения в боевую системе, однако без критики не обошлось.
Профессиональные игроки в Mortal Kombat нашли достаточно серьезные проблемы в новой игре. В основном их критика сводится к тому, что в NetherRealm сильно просчитались с движениями персонажей. Недостаток нового файтинга заключается в том, что некоторые действия бойцов слишком медленные, в то время, как другие слишком быстрые. Этот дисбаланс кажется незначительным, однако в реальности иногда не позволяет проводить даже самые простые комбинации приёмов. Особой критике подвергся рывок персонажей, которые многие посчитали неэффективным. По мнению пользователей, если его не исправить, в файтинге будет доминировать персонажа с дальнобойными атаками.
Геймплей Mortal Kombat 1 со стресс-теста:
В некоторых случаях также отмечаются некоторых технические проблемы Mortal Kombat 1, однако их можно смело списать на ранний билд игры. У разработчиков в запасе еще несколько месяцев, чтобы отполировать файтинг и прислушаться к отзывам игроков.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Это все поправимо, а вот чего как всегда не поправят, так это баланс. Уже на тесте сильный дисбаланс среди всех персонажей и камео, а что будет когда полный ростер выкатят. МК никогда не меняется в этом плане.
А у Вас получилось попасть на стресс-тест?
На то и стресс тест чтобы получить информацию об ошибках игры. Думаю это быстро поправят но вот что могут не поправить это баланс , камео которые ломают игру особенно камео Кано. Вот начался бой представьте вы деретесь с противником и у него камео Кано в итоге он делает комбо или спешл который наказывается на блоке и сразу же сейвится камео а ты пытался наказать его за ансейф в итоге он за сейвился камео и продолжает свой прессинг и так можно до бесконечности. Это самая поломанная механика в игре и убрали очень много полезных фич. Квикхопы другим соловом короткий прыжок который позволял раскрывать противника сидящего в блоке , можно было просто сделать голый квикхоп без удара и сделать бросок или же серию. Очень полезная функция и интересная. Вейкапы , роллы и тд тоже убрали ну или добавят их в релизной версии я точно думаю они должны присутствовать. Убрали интерактивные объекты могли бы сделать на отдельную кнопку) такое чувство что мк1 деградировала по механикам. Пока что я плюсов в игре не вижу ну и она не так привлекает как хотелось бы, берешь игру за 6-8к и получаешь обрезанную версию мк 11 + графон инджасис 2 и старую механику камео которая была в мк 11 и заменяет бои 2 на 2. По мне так 2 на 2 был бы веселее чем сломанные камео. Ок к графике можно привыкнуть но что делать когда люди будут во время прейсинга сейвится камео? Ты в блоке находишься ты хочешь наказать противника за ошибку в итоге прилетает канобол и сейвит чела а ты не хочешь получить доп урон от камео и сидишь дальше в блоке в итоге чел продолжает тебя прейсить и один микс и ты улетаешь на 400 дамага ) и как же это будут фиксить я беспонятия. По мне так мк1 будет скучнее предыдущих мк. Отработайте вы там 20 камео и выучите всех чаров а дальше что? Дальше пойдете в онли бороться за перекрас скина в комбат лиги.
Так уж сложилось, что настоящий "стресс-тест" для игроков начинается после того, как игра уже выпущена на рынок.