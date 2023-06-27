Во время стресс-теста Mortal Kombat 1 игроки обнаружили серьезные проблемы в игре ©

В эти выходные разработчики из студии NetherRealm провели закрытое тестирование Mortal Kombat 1, которое позволяло некоторым игрокам опробовать сетевой режим задолго до релиза проекта. По итогам пробного периода в сети появилось множество восторженных отзывов о новой части знаменитой серии файтингов. Игроки похвалили дизайн персонажей, зрелищность визуальных эффектов и нововведения в боевую системе, однако без критики не обошлось.

Профессиональные игроки в Mortal Kombat нашли достаточно серьезные проблемы в новой игре. В основном их критика сводится к тому, что в NetherRealm сильно просчитались с движениями персонажей. Недостаток нового файтинга заключается в том, что некоторые действия бойцов слишком медленные, в то время, как другие слишком быстрые. Этот дисбаланс кажется незначительным, однако в реальности иногда не позволяет проводить даже самые простые комбинации приёмов. Особой критике подвергся рывок персонажей, которые многие посчитали неэффективным. По мнению пользователей, если его не исправить, в файтинге будет доминировать персонажа с дальнобойными атаками.

Геймплей Mortal Kombat 1 со стресс-теста:

В некоторых случаях также отмечаются некоторых технические проблемы Mortal Kombat 1, однако их можно смело списать на ранний билд игры. У разработчиков в запасе еще несколько месяцев, чтобы отполировать файтинг и прислушаться к отзывам игроков.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.