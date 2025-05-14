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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 1 010 оценок

Warner Bros. Games и NetherRealm Studios представили полное издание файтинга Mortal Kombat 1

butcher69 butcher69

Warner Bros. Games и NetherRealm Studios выпустили Mortal Kombat 1: Definitive Edition — полное издание файтинга для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam, Epic Games Store). Оно уже доступно по цене $69,99 на PS5, Xbox Series и PC, а на Switch — за $59,99. Для обладателей базовой версии на старших платформах доступен апгрейд за $59,99.

Definitive Edition включает весь контент, выпущенный к игре:

  • Полная оригинальная игра
  • Сюжетное дополнение Khaos Reigns
  • Kombat Pack 2: Нуб Сайбот, Сайракс, Сектор, Гоустфейс (Крик), Т-1000 (Терминатор 2), Конан-варвар, Мадам Бо
  • Kombat Pack: Омни-Мэн, Куан Чи, Миротворец, Эрмак, Хоумлендер, Такеда Такахаси
  • Камео-бойцы: Тремор, Хамелеон, Джанет Кейдж, Мавадо, Ферра
  • Скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа
  • 1250 кристаллов дракона
  • Киноскины для Джонни Кейджа, Шао Хана, Китаны, Скорпиона и Саб-Зиро
  • Турнирный скин Лю Канга
  • Мгновенная разблокировка Хавика и всех Камео
  • Бонусы предзаказа: свадебный Скорпион, Empress Милена и другие образы

Полное издание — идеальный способ получить весь контент Mortal Kombat 1 в одной упаковке.

15
27
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Punisher1

Апгрейд за 60 долларов 🤣🤣🤣 это рофл конечно

11
Immortal94

Как же хорошо, что этот высер слили)) не факт что следующий проект будет нормальным.

6
0ncnjqybr

MK, конечно, уникальная серия. Буквально каждая игра хуже предыдущей, оценки все ниже, поддержка пробивает дно. MK9 так и осталась пиком серии.

6
U1traMagnum

Скам от нрс , честно скажу я не удивлен что поддержка так закончилась быстро это было понятно после мк11 что в мк1 будет подобное. Думайте прежде чем покупают игру за 10к)

+ ещё 2 картинки
5
SULIK 712

костюм шао-кана какое-то недоразумение))

jax baron

всё звиздец рулям опять пустые квадраты будут.

1
U1traMagnum

А ты что ожидал что они еще будут клепать комбат паки по кд? Все конец мк1 ее поддержка закончилась так что было понятно что так случится с мк1.

1
GordonFreez U1traMagnum

Обещали мол будут поддерживать долго (каждый раз одно и то же) а в итоге после плохих продаж последнего дополнения свернули КП3 и теперь всё. Для МК11 полное издание вышло со вторым КП2, тут видимо хотели с третьим но WB зарубили на корню

4
zSpartacuSz GordonFreez

Игре скоро 2 года, ты что хочешь от неё?)

3
Даздрасен Дыклоп U1traMagnum

Ты че хотел путешествие длинною в 10 лет? Приходи попозже со 100 евросами)

Даздрасен Дыклоп zSpartacuSz

СФ 5 и 6 лет поддержки угарает над лохами)

1
Kamishini1993

Шан Цзун на месте?

1
TerryTrix

Mortal Kombat 1 Ultimate

1
Zick211

Аахах? Значит игру не спасли, пошел следующую часть делать))
Надеюсь денуво потом вырежут как это было с мк 11.

1
Никита Дроздоvv

Получается, поддержка кончилась? М-да, какая-то тухлая поддержка.

1
Керж93

Че все уже закрывают? Как неожиданно

1
211186

Прошел на платину давным-давно без всяких доп персов

Даздрасен Дыклоп

Куплю за 55 лир, как 11 ультимейт.

SoRaS3

Норм.

А то эти допы задолбали.. куча игр с кучей допов.

SULIK 712

позорище, обещали долгие годы поддержки))

Юркец

играю в мк с времен денди-сеги, но такой комбат даже с торента не рассматрива никогда, это нк мк, это позорище с набором кого-угодно