Warner Bros. Games и NetherRealm Studios представили полное издание файтинга Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games и NetherRealm Studios выпустили Mortal Kombat 1: Definitive Edition — полное издание файтинга для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam, Epic Games Store). Оно уже доступно по цене $69,99 на PS5, Xbox Series и PC, а на Switch — за $59,99. Для обладателей базовой версии на старших платформах доступен апгрейд за $59,99.
Definitive Edition включает весь контент, выпущенный к игре:
- Полная оригинальная игра
- Сюжетное дополнение Khaos Reigns
- Kombat Pack 2: Нуб Сайбот, Сайракс, Сектор, Гоустфейс (Крик), Т-1000 (Терминатор 2), Конан-варвар, Мадам Бо
- Kombat Pack: Омни-Мэн, Куан Чи, Миротворец, Эрмак, Хоумлендер, Такеда Такахаси
- Камео-бойцы: Тремор, Хамелеон, Джанет Кейдж, Мавадо, Ферра
- Скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа
- 1250 кристаллов дракона
- Киноскины для Джонни Кейджа, Шао Хана, Китаны, Скорпиона и Саб-Зиро
- Турнирный скин Лю Канга
- Мгновенная разблокировка Хавика и всех Камео
- Бонусы предзаказа: свадебный Скорпион, Empress Милена и другие образы
Полное издание — идеальный способ получить весь контент Mortal Kombat 1 в одной упаковке.
Апгрейд за 60 долларов 🤣🤣🤣 это рофл конечно
Как же хорошо, что этот высер слили)) не факт что следующий проект будет нормальным.
MK, конечно, уникальная серия. Буквально каждая игра хуже предыдущей, оценки все ниже, поддержка пробивает дно. MK9 так и осталась пиком серии.
Скам от нрс , честно скажу я не удивлен что поддержка так закончилась быстро это было понятно после мк11 что в мк1 будет подобное. Думайте прежде чем покупают игру за 10к)
костюм шао-кана какое-то недоразумение))
всё звиздец рулям опять пустые квадраты будут.
А ты что ожидал что они еще будут клепать комбат паки по кд? Все конец мк1 ее поддержка закончилась так что было понятно что так случится с мк1.
Обещали мол будут поддерживать долго (каждый раз одно и то же) а в итоге после плохих продаж последнего дополнения свернули КП3 и теперь всё. Для МК11 полное издание вышло со вторым КП2, тут видимо хотели с третьим но WB зарубили на корню
Игре скоро 2 года, ты что хочешь от неё?)
Ты че хотел путешествие длинною в 10 лет? Приходи попозже со 100 евросами)
СФ 5 и 6 лет поддержки угарает над лохами)
Шан Цзун на месте?
Mortal Kombat 1 Ultimate
Аахах? Значит игру не спасли, пошел следующую часть делать))
Надеюсь денуво потом вырежут как это было с мк 11.
Получается, поддержка кончилась? М-да, какая-то тухлая поддержка.
Че все уже закрывают? Как неожиданно
Прошел на платину давным-давно без всяких доп персов
Куплю за 55 лир, как 11 ультимейт.
Норм.
А то эти допы задолбали.. куча игр с кучей допов.
позорище, обещали долгие годы поддержки))
играю в мк с времен денди-сеги, но такой комбат даже с торента не рассматрива никогда, это нк мк, это позорище с набором кого-угодно