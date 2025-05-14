Warner Bros. Games и NetherRealm Studios представили полное издание файтинга Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games и NetherRealm Studios выпустили Mortal Kombat 1: Definitive Edition — полное издание файтинга для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam, Epic Games Store). Оно уже доступно по цене $69,99 на PS5, Xbox Series и PC, а на Switch — за $59,99. Для обладателей базовой версии на старших платформах доступен апгрейд за $59,99.

Definitive Edition включает весь контент, выпущенный к игре:

Полная оригинальная игра

Сюжетное дополнение Khaos Reigns

Kombat Pack 2: Нуб Сайбот, Сайракс, Сектор, Гоустфейс (Крик), Т-1000 (Терминатор 2), Конан-варвар, Мадам Бо

Kombat Pack: Омни-Мэн, Куан Чи, Миротворец, Эрмак, Хоумлендер, Такеда Такахаси

Камео-бойцы: Тремор, Хамелеон, Джанет Кейдж, Мавадо, Ферра

Скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа

1250 кристаллов дракона

Киноскины для Джонни Кейджа, Шао Хана, Китаны, Скорпиона и Саб-Зиро

Турнирный скин Лю Канга

Мгновенная разблокировка Хавика и всех Камео

Бонусы предзаказа: свадебный Скорпион, Empress Милена и другие образы

Полное издание — идеальный способ получить весь контент Mortal Kombat 1 в одной упаковке.