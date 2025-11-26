ЧАТ ИГРЫ
Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 1 086 оценок

Warner Bros. ошиблась с ценой на комплект полных изданий Mortal Kombat X, 11 и 1 - он стоит меньше $15 в Steam

AceTheKing AceTheKing

Судя по всему компания Warner Bros. допустила серьезный просчёт с ценообразованием на Mortal Kombat: Комплект "Старший бог".

Данный комплект доступен в рамках распродажи в Steam менее чем за $15 (а в ряде регионов - еще дешевле). Он содержит в себе полные издания Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 со всеми комбат-паками и сюжетными дополнениями.

При этом стоимость одного лишь полного издания Mortal Kombat 1 почти в три раза выше, чем цена данного комплекта - явная ошибка издателя.

9
7
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии:  7
Юрий Пенкин

пытаются хоть как то втюхать этот мусор

6
Canek77-93

пиар ход чтобы брали

4
altair_nur

Ну впринципе действительно ошиблись, за это и 500 рублей жалко

4
-zotik-

А ошиблись ли? На плойке 11 копейки стоил и когда на его скидка была можно было лир за 30 купить и это постоянно на распродажах

1
jax baron

в стиме на релизе так же - скольок там случаем не 980 руб было

jax baron

так кака раз цена им норм

1
Sheffskiy

