Warner Bros. ошиблась с ценой на комплект полных изданий Mortal Kombat X, 11 и 1 - он стоит меньше $15 в Steam

Судя по всему компания Warner Bros. допустила серьезный просчёт с ценообразованием на Mortal Kombat: Комплект "Старший бог".

Данный комплект доступен в рамках распродажи в Steam менее чем за $15 (а в ряде регионов - еще дешевле). Он содержит в себе полные издания Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1 со всеми комбат-паками и сюжетными дополнениями.

При этом стоимость одного лишь полного издания Mortal Kombat 1 почти в три раза выше, чем цена данного комплекта - явная ошибка издателя.