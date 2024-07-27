Woke Combat: пользователи назвали женские версии Сайрас и Сектор для Mortal Kombat 1 худшими персонажами в истории серии

Вчера компания Warner Bros. и студия NetherRealm представили новое дополнение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1, которое включает в себя сюжетное расширение и 6 новых бойцов: Сайракс, Сектор, Нуб Сайбот, Призрачное лицо, Конан-варвар и T-1000.

Датамайнеры слили информацию о наборе бойцов еще несколько недель назад, поэтому игроки с нетерпением ожидали увидеть возвращение трех классических персонажей серии: киборгов Сайракс и Сектора, а так же Нуб Сайбота.

И если с последним ожидания полностью оправдались, то в случае с киборгами разработчики преподнесли крайне неожиданный "сюрприз": оказалось, что Сайракс - это черная женщина, а Сектор - азиатка.

Игроки считают такую феминизацию ничем иным, как мерзким навязыванием повестки ради рейтинга DEI: дело в том, что все остальные персонажи двух комбат-паков являются героями мужского пола, поэтому, видимо, студия не смогла придумать ничего лучше чем просто переделать двух классических киборгов, заодно сделав их чернокожей и азиаткой чтобы соблюсти все требования для рейтинга.

Так же игроки остались недовольны и ценой дополнения: оно будет стоить целых $50, что почти равняется стоимости самой игры, при том что сюжета и бойцов в дополнении будет явно меньше, чем в основной игре.

Обсуждения стоимости нового дополнения, а так же "преображение" Сайракс и Сектора стали одними из самых популярных тем в Steam после анонса.

NR являются творческими импотентами. Они подражают фильмам Marvel и потворствуют воображаемым фанатам своим ужасным выбором. Я никогда не думал, что МК сможет опуститься до такой степени. Я большой поклонник Сектора и Сайракса и отвергаю эти «переосмысленные» версии так же, как я отверг Триборга в MKX. Хотя эти еще хуже...

Буквально всё в этом дополнении выглядит отстойно. Прохожу мимо.

Они выглядят так, как словно разработчики вдохновлялись неудачными костюмами Железного человека на Хэллоуин.

Я был готов простить им смену пола у Сектора и Сайракс, если бы они хотя бы сделали им роботизированные голоса. Но как только я увидел, что они еще и могут снимать маски - я потерял всякую веру в эту студию.

Мы не хотим давать вам Джейд, Сарину и Соню, поэтому вот вам две гендерно-ориентированные версии существующих персонажей!

Каждая игра и дополнение от NetherRealm становятся всё хуже и хуже. Серьезно, обновленные Сайракс и Сектор выглядят невероятно отстойно, у них получились однозначно худшие персонажи в истории франшизы. Поздравляю Эда Буна - он превратил серию в Woke Combat.

Khaos Reigns выйдет 24 сентября на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.