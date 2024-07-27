Woke Combat: пользователи назвали женские версии Сайрас и Сектор для Mortal Kombat 1 худшими персонажами в истории серии

Вчера компания Warner Bros. и студия NetherRealm представили новое дополнение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1, которое включает в себя сюжетное расширение и 6 новых бойцов: Сайракс, Сектор, Нуб Сайбот, Призрачное лицо, Конан-варвар и T-1000.
Датамайнеры слили информацию о наборе бойцов еще несколько недель назад, поэтому игроки с нетерпением ожидали увидеть возвращение трех классических персонажей серии: киборгов Сайракс и Сектора, а так же Нуб Сайбота.
И если с последним ожидания полностью оправдались, то в случае с киборгами разработчики преподнесли крайне неожиданный "сюрприз": оказалось, что Сайракс - это черная женщина, а Сектор - азиатка.
Игроки считают такую феминизацию ничем иным, как мерзким навязыванием повестки ради рейтинга DEI: дело в том, что все остальные персонажи двух комбат-паков являются героями мужского пола, поэтому, видимо, студия не смогла придумать ничего лучше чем просто переделать двух классических киборгов, заодно сделав их чернокожей и азиаткой чтобы соблюсти все требования для рейтинга.
Так же игроки остались недовольны и ценой дополнения: оно будет стоить целых $50, что почти равняется стоимости самой игры, при том что сюжета и бойцов в дополнении будет явно меньше, чем в основной игре.
Обсуждения стоимости нового дополнения, а так же "преображение" Сайракс и Сектора стали одними из самых популярных тем в Steam после анонса.
NR являются творческими импотентами. Они подражают фильмам Marvel и потворствуют воображаемым фанатам своим ужасным выбором. Я никогда не думал, что МК сможет опуститься до такой степени. Я большой поклонник Сектора и Сайракса и отвергаю эти «переосмысленные» версии так же, как я отверг Триборга в MKX. Хотя эти еще хуже...
Буквально всё в этом дополнении выглядит отстойно. Прохожу мимо.
Они выглядят так, как словно разработчики вдохновлялись неудачными костюмами Железного человека на Хэллоуин.
Я был готов простить им смену пола у Сектора и Сайракс, если бы они хотя бы сделали им роботизированные голоса. Но как только я увидел, что они еще и могут снимать маски - я потерял всякую веру в эту студию.
Мы не хотим давать вам Джейд, Сарину и Соню, поэтому вот вам две гендерно-ориентированные версии существующих персонажей!
Каждая игра и дополнение от NetherRealm становятся всё хуже и хуже. Серьезно, обновленные Сайракс и Сектор выглядят невероятно отстойно, у них получились однозначно худшие персонажи в истории франшизы. Поздравляю Эда Буна - он превратил серию в Woke Combat.
Khaos Reigns выйдет 24 сентября на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Вот так Лю Канг навертел со таймлайном. При Кронике такого не было!))
Может Кроника была не так уж и плоха?
В MK9 они изначально такими были так что такой довод притянут за уши
А вот то что женщины тут вот вопрос но тоже можно списать как альтернативная вселенная
МК9 не первая игра в которой они появились. В оригинале это были просто киборги.
От них ждали увидеть киборгов, а они засунули двух баб в дешевых косплей-костюмах. Смысл искать этому оправдание? От Сектора и Сайракса тут осталось одно название. // Иван Ростовский
Я бы поспорил оригинал идет сквозь до 9й части а там уже новая хронология
Ну так вот .Сайрекс из MK4
Так что внешность Сайрекса вполне канонична и ни кто не говорил что это прям полностью роботы
Цвет, имена, часть комбинаций, раса и цвет кожи по МК9 не имеют значения, будем плакать, потому что Лю Канг сломал таймлайн как-то не так, как нам хотелось бы?
То-ли в десепшен то-ли в армагедон сайрокс тоже был чёрным (в одном из скинов) но так я с вами согласен // Иван Булатов
нет слов....жду нормальный перезапуск мрачный и серьезный ... этот кал я в рот ....
ЦИРК
тут блин по сути аж 5 гостевых персонажей получается
охренеть!
жесть, а что с нуб сайботом сделали? почему он похож на уродливую старую бабку??? Самая конченая часть мк! А я еще ругался на мк11
Коллаборация с Razer.
нуб как раз норм,ну и классический скин будет.А вот эти бабы.Надеюсь они сделают какие то версии мужских костюмов киборгов)
Этническая принадлежность Сайрекса и Сектора давно известна фанатам МК,я их видел ещё в старом мульте,там их показали до обращения.Нуб продолжает превращать своё главное детище в цирк уродов,идёт от одной крайности в другую,максимально-откладывая личинку на голову настоящих фанатов в пользу ублюдочных меньшинств.Никогда не забуду,как он кинул пк коммьюнити с 10 частью,сначала пообещав Энгри Джо,что проблем с ПК версией не будет,а потом сделав с Комбат паком 2 и патчем,вышедшим на консоли и обошедшим пк.
То чувство, когда последний раз играл Ultimate Mortal Kombat 3 лет 25 назад и там всё было нормально. Проблемы современных фанатов МК.
+ Армагеддон был реально нормальным.
Достойный подарок фанатам.
После гомосексуальных героев, сильных-независимых и с каждой игрой все уродливых, меня уже ничем не удивить.
А вот эти ущемленные твиттерские геймеры в ярости пробовали - ну не знаю - не ущемляться по поводу и без и просто играть в игры. Ведут себя как какие-то жалкие нытики. А ещё это женоненавистничество прям доказывает что в принципе все подобные личности родились из задниц своих отцов.
а по моему норм
так может играться будут как имба, а какая разница как выглядят?
ты что, это же нарушает руzкие скрепы