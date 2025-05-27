Mortal Kombat 11 пробилась в тройку лидеров свежего британского чарта

Свежий чарт продаж видеоигр в Великобритании за минувшую неделю оказался довольно неожиданным. Помимо привычных лидеров, в десятку лучших ворвались давно вышедшие хиты, а новая игра не смогла подняться выше четвёртой позиции.
Безоговорочным лидером остаётся EA Sports FC 25 — неудивительно, ведь британская публика традиционно отдает предпочтение футболу. Игра от EA Sports снова доказала, что спортивные симуляторы в этой стране всегда в цене.
На второе место вернулось Hogwarts Legacy. Магическая RPG по вселенной Гарри Поттера продолжает демонстрировать высокие продажи, несмотря на то, что прошло уже более года с момента её релиза.
Самым большим сюрпризом стало возвращение Mortal Kombat 11 Ultimate — одиннадцатая часть легендарной серии файтингов неожиданно поднялась в чарте и заняла третье место. Вероятно, этому способствовала временная скидка или промо-акция.
Тем временем, главный новичок недели — DOOM: The Dark Ages — стартовал лишь с четвёртой позиции, уступив даже старому релизу от NetherRealm. Интересно, что и Mortal Kombat 1 тоже пробилась в десятку — она заняла восьмое место.
Пока рынок остаётся в ожидании выхода новых крупных проектов, включая долгожданную Nintendo Switch 2, в чарте продолжают доминировать проверенные хиты и неожиданные камбэки.
- EA Sports FC 25
- Hogwarts Legacy
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- DOOM: The Dark Ages
- Minecraft
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
- Grand Theft Auto 5
- Mortal Kombat 1
- Clair Obscur: Expedition 33
- Mario Kart 8 Deluxe
Надеюсь MK 12 не планируется. Потому что лучше обосраться и уйти, чем вернуться и насрать снова))
а мы точно про буна с незарами говорим? - мне кажется они такое могут сделать не раз.