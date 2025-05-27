Mortal Kombat 11 пробилась в тройку лидеров свежего британского чарта

Свежий чарт продаж видеоигр в Великобритании за минувшую неделю оказался довольно неожиданным. Помимо привычных лидеров, в десятку лучших ворвались давно вышедшие хиты, а новая игра не смогла подняться выше четвёртой позиции.

Безоговорочным лидером остаётся EA Sports FC 25 — неудивительно, ведь британская публика традиционно отдает предпочтение футболу. Игра от EA Sports снова доказала, что спортивные симуляторы в этой стране всегда в цене.

На второе место вернулось Hogwarts Legacy. Магическая RPG по вселенной Гарри Поттера продолжает демонстрировать высокие продажи, несмотря на то, что прошло уже более года с момента её релиза.

Самым большим сюрпризом стало возвращение Mortal Kombat 11 Ultimate — одиннадцатая часть легендарной серии файтингов неожиданно поднялась в чарте и заняла третье место. Вероятно, этому способствовала временная скидка или промо-акция.

Тем временем, главный новичок недели — DOOM: The Dark Ages — стартовал лишь с четвёртой позиции, уступив даже старому релизу от NetherRealm. Интересно, что и Mortal Kombat 1 тоже пробилась в десятку — она заняла восьмое место.

Пока рынок остаётся в ожидании выхода новых крупных проектов, включая долгожданную Nintendo Switch 2, в чарте продолжают доминировать проверенные хиты и неожиданные камбэки.