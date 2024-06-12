Студия Cool-Games показала русскую озвучку Mortal Kombat 11: Aftermath - процесс записи завершен

Студия Cool-Games, которая уже выпустила озвучки для Vampyr, Fallout: New Vegas и ряда других игр, в январе объявила о том, что работает над созданием русской озвучки для игры Mortal Kombat 11.
Первоначально планировалось, что релиз озвучки состоится в начале года, однако для доработки озвучки студии понадобилось больше времени. Сегодня Cool-Games рассказали о том, что процесс озвучки и монтажа озвучки уже завершен и теперь создатели приступают к запаковке озвучки в игру. По их словам, это не быстрый процесс, но они постараются выпустить озвучку как можно скорее.
Так же студия поделилась списком актеров, которые приняли участие в озвучке:
- Шан Цзун - Роман Стабуров;
- Фуджин - Иван Солонинкин;
- Ночной Волк - Олег Вирозуб;
- Синдел - Регина Щукина;
- Лю Кан - Валерий Смекалов;
- Шао Кан - Георгий Мартиросян;
- Герас, Нуб Сайбот - Алексей Стоун;
- Шива - Ольга Кузнецова;
- Кроника - Елена Харитонова;
- Цетрион - Елена Соловьева;
- Эррон Блэк - Борис Хасанов;
- Рейден - Андрей Тенетко;
- Кэсси Кейдж - Нина Малкина;
- Джонни Кейдж - Андрей Лёвин;
- Скорпион - Алексей Макрецкий;
- Кунг Лао - Андрей Бархударов;
- Китана - Наталья Фищук;
- Джейд - Алёна Соколова;
- Коталь Кан - Андрей Пирог;
- Коллектор - Анатолий Петров;
- Барака - Кирилл Радциг;
- Фрост - Юлия Рудина;
- Джакс Бриггс - Артур Иванов;
- Джеки Бриггс - Вероника Саркисова;
- Саб-Зиро - Сергей Пономарёв;
- Кабал - Владимир Веретёнов.
Кроме того Cool-Games и ютубер PARAFRAGOFF продемонстрировали прохождение Mortal Kombat 11: Aftermath на русском языке - пользователи уже сейчас могут оценить качество озвучки и увидеть то, что их ожидает после релиза озвучки.
красавчики просто святые люди
Надеюсь и для MK X Сделают озвучку.
блин, перед тренами всегда играл в мортал комбат)))
Скоро они не нужны станут всё сделает комп)))
Где скачать? На сайте нет...
Какой же максимально всратый и неподходящий голос для Шан Цунга
За то хоть как то сделали.
В данном случае лучше бы оставили оригинал
да уж, Шан Цунг это реально мискаст
для чего только?))))))))
гойки заминусили)))))