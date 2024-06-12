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Mortal Kombat 11 23.04.2019
Экшен, Файтинг
8.3 1 451 оценка

Студия Cool-Games показала русскую озвучку Mortal Kombat 11: Aftermath - процесс записи завершен

AceTheKing
Новости

Студия Cool-Games, которая уже выпустила озвучки для Vampyr, Fallout: New Vegas и ряда других игр, в январе объявила о том, что работает над созданием русской озвучки для игры Mortal Kombat 11.

Первоначально планировалось, что релиз озвучки состоится в начале года, однако для доработки озвучки студии понадобилось больше времени. Сегодня Cool-Games рассказали о том, что процесс озвучки и монтажа озвучки уже завершен и теперь создатели приступают к запаковке озвучки в игру. По их словам, это не быстрый процесс, но они постараются выпустить озвучку как можно скорее.

Так же студия поделилась списком актеров, которые приняли участие в озвучке:

  • Шан Цзун - Роман Стабуров;
  • Фуджин - Иван Солонинкин;
  • Ночной Волк - Олег Вирозуб;
  • Синдел - Регина Щукина;
  • Лю Кан - Валерий Смекалов;
  • Шао Кан - Георгий Мартиросян;
  • Герас, Нуб Сайбот - Алексей Стоун;
  • Шива - Ольга Кузнецова;
  • Кроника - Елена Харитонова;
  • Цетрион - Елена Соловьева;
  • Эррон Блэк - Борис Хасанов;
  • Рейден - Андрей Тенетко;
  • Кэсси Кейдж - Нина Малкина;
  • Джонни Кейдж - Андрей Лёвин;
  • Скорпион - Алексей Макрецкий;
  • Кунг Лао - Андрей Бархударов;
  • Китана - Наталья Фищук;
  • Джейд - Алёна Соколова;
  • Коталь Кан - Андрей Пирог;
  • Коллектор - Анатолий Петров;
  • Барака - Кирилл Радциг;
  • Фрост - Юлия Рудина;
  • Джакс Бриггс - Артур Иванов;
  • Джеки Бриггс - Вероника Саркисова;
  • Саб-Зиро - Сергей Пономарёв;
  • Кабал - Владимир Веретёнов.

Кроме того Cool-Games и ютубер PARAFRAGOFF продемонстрировали прохождение Mortal Kombat 11: Aftermath на русском языке - пользователи уже сейчас могут оценить качество озвучки и увидеть то, что их ожидает после релиза озвучки.

9
11
Mortal Kombat 11
23.04.2019
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ron in

красавчики просто святые люди

3
Беккер5443

Надеюсь и для MK X Сделают озвучку.

1
Саша Борцов

блин, перед тренами всегда играл в мортал комбат)))

0
OdinTakoyOdin

Скоро они не нужны станут всё сделает комп)))

0
KoolCrash

Где скачать? На сайте нет...

0
Famiclone

Какой же максимально всратый и неподходящий голос для Шан Цунга

-1
Беккер5443

За то хоть как то сделали.

0
Famiclone Беккер5443

В данном случае лучше бы оставили оригинал

-1
V_Dreamvoice

да уж, Шан Цунг это реально мискаст

1
KillMeSylarS

для чего только?))))))))

-5
KillMeSylarS

гойки заминусили)))))

0