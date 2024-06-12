Студия Cool-Games показала русскую озвучку Mortal Kombat 11: Aftermath - процесс записи завершен

Студия Cool-Games, которая уже выпустила озвучки для Vampyr, Fallout: New Vegas и ряда других игр, в январе объявила о том, что работает над созданием русской озвучки для игры Mortal Kombat 11.

Первоначально планировалось, что релиз озвучки состоится в начале года, однако для доработки озвучки студии понадобилось больше времени. Сегодня Cool-Games рассказали о том, что процесс озвучки и монтажа озвучки уже завершен и теперь создатели приступают к запаковке озвучки в игру. По их словам, это не быстрый процесс, но они постараются выпустить озвучку как можно скорее.

Так же студия поделилась списком актеров, которые приняли участие в озвучке:

Шан Цзун - Роман Стабуров;

Фуджин - Иван Солонинкин;

Ночной Волк - Олег Вирозуб;

Синдел - Регина Щукина;

Лю Кан - Валерий Смекалов;

Шао Кан - Георгий Мартиросян;

Герас, Нуб Сайбот - Алексей Стоун;

Шива - Ольга Кузнецова;

Кроника - Елена Харитонова;

Цетрион - Елена Соловьева;

Эррон Блэк - Борис Хасанов;

Рейден - Андрей Тенетко;

Кэсси Кейдж - Нина Малкина;

Джонни Кейдж - Андрей Лёвин;

Скорпион - Алексей Макрецкий;

Кунг Лао - Андрей Бархударов;

Китана - Наталья Фищук;

Джейд - Алёна Соколова;

Коталь Кан - Андрей Пирог;

Коллектор - Анатолий Петров;

Барака - Кирилл Радциг;

Фрост - Юлия Рудина;

Джакс Бриггс - Артур Иванов;

Джеки Бриггс - Вероника Саркисова;

Саб-Зиро - Сергей Пономарёв;

Кабал - Владимир Веретёнов.

Кроме того Cool-Games и ютубер PARAFRAGOFF продемонстрировали прохождение Mortal Kombat 11: Aftermath на русском языке - пользователи уже сейчас могут оценить качество озвучки и увидеть то, что их ожидает после релиза озвучки.