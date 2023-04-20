Брюс Кэмпбелл не хочет, чтобы Эш Уильямс был гостевым персонажем в Mortal Kombat 12 ©

Франшиза Mortal Kombat - это масштабная игра, которая существует уже много лет. В различных частях серии было представлено и показано несколько культовых персонажей.

В Mortal Kombat 11 несколько персонажей из других франшиз вступали в бой с местными легендами, и фанаты не переставали строить предположения и гадать, кто же появится в следующий раз. Но один человек уже заявил, что его персонаж не будет участвовать в Mortal Kombat 12.

Для тех, кто не помнит времена Mortal Kombat 11, упоминания об Эше Уильямсе были найдены в игре при запуске, что позволило предположить, что он появится в первом Kombat Pack. В конце геймплейного трейлера Shang Tsung прозвучал звук бензопилы, но по неизвестным до сих пор причинам это так и не произошло, и вместо него мы получили Джокера.

Теперь, когда Mortal Kombat 12 почти наверняка уже на подходе, многие фанаты Evil Dead надеются, что Эш получит второй шанс стать приглашенным бойцом, но, похоже, этого не произойдет. В недавнем интервью The A.V. Club о Evil Dead Rise Кэмпбелла спросили, хотел бы он увидеть Эша Уильямса в Mortal Kombat 12 и он ответил, что не "заинтересован в том, чтобы одалживать Эша", и что они сами должны появиться в Evil Dead: The Game.

Нет, я не хочу, чтобы Эш появлялся в чужих играх. Другие существа, такие как Фредди и Джейсон, должны быть в игре Evil Dead. Вы должны иметь возможность играть за Фредди. Вы должны иметь возможность играть за Джейсона, а затем попросить Эша сразиться с этими парнями. Таким образом, формат видеоигры гораздо более приемлем, а затем вы заключаете побочную сделку, чтобы получить сходство и характер Фредди, и позволяете игровой компании заключать такие сделки. Так что я бы так и поступил. Но нет, я не заинтересован в том, чтобы одалживать Эша. Они должны прийти к нам домой