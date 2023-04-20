Брюс Кэмпбелл не хочет, чтобы Эш Уильямс был гостевым персонажем в Mortal Kombat 12

Франшиза Mortal Kombat - это масштабная игра, которая существует уже много лет. В различных частях серии было представлено и показано несколько культовых персонажей.
В Mortal Kombat 11 несколько персонажей из других франшиз вступали в бой с местными легендами, и фанаты не переставали строить предположения и гадать, кто же появится в следующий раз. Но один человек уже заявил, что его персонаж не будет участвовать в Mortal Kombat 12.
Для тех, кто не помнит времена Mortal Kombat 11, упоминания об Эше Уильямсе были найдены в игре при запуске, что позволило предположить, что он появится в первом Kombat Pack. В конце геймплейного трейлера Shang Tsung прозвучал звук бензопилы, но по неизвестным до сих пор причинам это так и не произошло, и вместо него мы получили Джокера.
Теперь, когда Mortal Kombat 12 почти наверняка уже на подходе, многие фанаты Evil Dead надеются, что Эш получит второй шанс стать приглашенным бойцом, но, похоже, этого не произойдет. В недавнем интервью The A.V. Club о Evil Dead Rise Кэмпбелла спросили, хотел бы он увидеть Эша Уильямса в Mortal Kombat 12 и он ответил, что не "заинтересован в том, чтобы одалживать Эша", и что они сами должны появиться в Evil Dead: The Game.
Нет, я не хочу, чтобы Эш появлялся в чужих играх. Другие существа, такие как Фредди и Джейсон, должны быть в игре Evil Dead. Вы должны иметь возможность играть за Фредди. Вы должны иметь возможность играть за Джейсона, а затем попросить Эша сразиться с этими парнями. Таким образом, формат видеоигры гораздо более приемлем, а затем вы заключаете побочную сделку, чтобы получить сходство и характер Фредди, и позволяете игровой компании заключать такие сделки. Так что я бы так и поступил. Но нет, я не заинтересован в том, чтобы одалживать Эша. Они должны прийти к нам домой
Ну и что? Его не будет, будут другие. Я вообще не хочу видеть в игре гостевых персонажей. От этого что-то поменяется?
Поддерживаю. Предыдущая часть - сплошная клоунада из совершенно левых персов, которых уже было чуть ли не половина из всех имеющихся.
К сожалению их меньше уже видимо не станет. Я вот например не хочу чтобы вместо Смоука Рептилии или Милины добавили то перса из какого-то фильма. Пофиг что культового перса. Только зачем сужать список остальных персонажей своей франшизы. Вот например Милину добавили, но уже к концу, а остальные?
Брюса Кэмпбелла никто спрашивать не будет. Если договорятся с правообладателем то появится, если нет то нет.
За лицевую модель придется спросить.
Не придется. Всем что касается персонажа правообладатель распоряжается.
Нет. Тогда бы у какой-нибудь игры типо Мстителей были бы лица актеров из КВМ.
Не обязательно...Тут образ главное.
вот и прекрасно! нафиг этот тупой персонаж в игре не сдался. хватило урода рэмбо
Зато, он захотел чтобы его персонаж появился в убогой Evil Dead The Game, которая интересна только для современных игроков, которые не против онлайн дрочильни на пару вечеров. У которой ещё и качество убогое, в техническом плане.
Но, если дело до гостевых персонажей дойдёт, то Кэмбелла никто не будет спрашивать, чего он хочет и чего он не хочет. Возьмут и засунут его в игру. И даже если он откажется озвучивать персонажа, то найдутся подражатели, которые идеально смогут имитировать его голос. Или, на худой конец, используют нейросеть, которая без базара запишет озвучку для данного персонажа.
как по мне МК уже давно скатилась со своими робокопами, джокерами и т п.бред полнейший.может молодому поколению заходит эта дичь)
как же я орал когда во время боя с кроникой, за неё терминатор или рэмбо выходят:D
Для игроков всякие герасы, кроники не канон. Это для разнообразия) для нас Шао Кан, ну дальше куан чи, шиннок... если и разбавлять Мортал то новой историей как это было в Armageddon)
Кэмбл в Мортале?
достали эти гостевые персы, не когда за них не играл
А мы вот хотим!
Кто его будет спрашивать.
The A.V. Club